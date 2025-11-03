FirenzeViola Prima la dirigenza e poi l'allenatore: arrivare alla sosta con Galloppa per non sbagliare nessuna decisione

vedi letture

La notte è passata senza scossoni al Viola Park, con la Fiorentina che sta continuando a trattare con Stefano Pioli la strada economica che porterà alla separazione. L'allenatore non vuole dimettersi e questo allunga i tempi per l'esonero che comunque sembra destinato ad arrivare entro la giornata di oggi.

Galloppa ad interim

La logica adesso, considerando anche l'assenza di un direttore sportivo che possa guidare la ripartenza, imporrebbe una promozione interna per Mainz e Genoa, con Daniele Galloppa che, potendo allenare senza "stampelle", potrebbe ricoprire il ruolo per questa settimana permettendo alla Fiorentina di arrivare alla sosta per prendere poi le decisioni definitive su dirigenza e panchina.

Nuovo ds, nuovo tecnico

È chiaro che qualsiasi dirigente verrà preso in considerazione, dalla promozione di Goretti fino alla scelta più ambiziosa di direttore navigato ed esperto come potrebbe essere Giuntoli, vorrà decidere chi sarà il prossimo allenatore per poi lavorare fianco a fianco per ristrutturare una Fiorentina disarmante e per organizzare il mercato di gennaio. Dunque non avrebbe senso scegliere prima il nuovo tecnico rispetto al nuovo ds.

Arrivare alla sosta per non sbagliare

Commisso deve prendersi questa settimana per confrontarsi con le persone a lui vicine e prendere una decisione ponderata e non dettata dalla furia. Una settimana in più cambia poco ai fini di una stagione iniziata in questo modo. Le prossime decisioni saranno quelle decisive ai fini di risollevare una squadra che deve salvarsi e nel frattempo cavalcare l'onda della Conference. In ritardo, è arrivata l'ora delle scelte e sbagliarle rischia di trasformare un incubo in una solida realtà. Nefasta.