Fiorentina-Lecce, totoformazione: Fortini titolare. Ndour vince il ballottaggio con Fagioli

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:00Copertina
di Lorenzo Della Giovampaola

Dopo il tanto parlare di queste ultime ore, con la clamorosa notizia delle dimissioni di Daniele Pradè che ha rivoltato il mondo viola, è arrivato il momento in cui a parlare è il campo, con la Fiorentina che affronterà in casa il Lecce di Di Francesco. Il match, che prenderà inizio allo Stadio Artemio Franchi alle ore 15:00, è considerabile come un vero e proprio scontro diretto, visto che le due formazioni sono divise in classifica da due soli punti. Per Stefano Pioli è una gara da dentro o fuori, con il futuro del tecnico viola ora più che mai appeso al risultato di questi 90 minuti e ancora a caccia del primo successo in Serie A.

Ecco perché, visto il momento, l'allenatore della Fiorentina sembra orientato a fare un passo indietro rispetto agli esperimenti nell'undici titolare messi in atto a San Siro contro l'Inter nel turno infrasettimanale. Il modulo scelto è il solito 3-5-2, con ovviamente tra i pali De Gea, e il terzetto difensivo che torna ad essere quello composto da Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. In panchina nuovamente dunque Comuzzo e out per squalifica, rimediata proprio contro l'Inter, Mattia Viti. Sulle corsie esterne la novità è rappresentata da Fortini, indiziato numero uno per prendere il posto a sinistra dell'infortunato Gosens, mentre a destra è confermata la presenza di Dodo. In mezzo al campo invece, oltre al solito Mandragora (che torna in posizione di mezza ala), torna in cabina di regia Nicolussi Caviglia, lasciato a riposo nel turno infrasettimanale. Nel ruolo di mezza ala sinistra al fianco dell'ex Venezia il favorito, nel ballottaggio tra Fagioli e Ndour, sembra essere l'ex Psg. Davanti per la terza gara consecutiva ci saranno invece sia Kean che Gudmundsson.

Questa la probabile formazione per la sfida tra Fiorentina e Lecce secondi i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2):  De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.