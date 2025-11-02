FirenzeViola Fiorentina-Lecce, totoformazione: Fortini titolare. Ndour vince il ballottaggio con Fagioli

Dopo il tanto parlare di queste ultime ore, con la clamorosa notizia delle dimissioni di Daniele Pradè che ha rivoltato il mondo viola, è arrivato il momento in cui a parlare è il campo, con la Fiorentina che affronterà in casa il Lecce di Di Francesco. Il match, che prenderà inizio allo Stadio Artemio Franchi alle ore 15:00, è considerabile come un vero e proprio scontro diretto, visto che le due formazioni sono divise in classifica da due soli punti. Per Stefano Pioli è una gara da dentro o fuori, con il futuro del tecnico viola ora più che mai appeso al risultato di questi 90 minuti e ancora a caccia del primo successo in Serie A.

Ecco perché, visto il momento, l'allenatore della Fiorentina sembra orientato a fare un passo indietro rispetto agli esperimenti nell'undici titolare messi in atto a San Siro contro l'Inter nel turno infrasettimanale. Il modulo scelto è il solito 3-5-2, con ovviamente tra i pali De Gea, e il terzetto difensivo che torna ad essere quello composto da Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. In panchina nuovamente dunque Comuzzo e out per squalifica, rimediata proprio contro l'Inter, Mattia Viti. Sulle corsie esterne la novità è rappresentata da Fortini, indiziato numero uno per prendere il posto a sinistra dell'infortunato Gosens, mentre a destra è confermata la presenza di Dodo. In mezzo al campo invece, oltre al solito Mandragora (che torna in posizione di mezza ala), torna in cabina di regia Nicolussi Caviglia, lasciato a riposo nel turno infrasettimanale. Nel ruolo di mezza ala sinistra al fianco dell'ex Venezia il favorito, nel ballottaggio tra Fagioli e Ndour, sembra essere l'ex Psg. Davanti per la terza gara consecutiva ci saranno invece sia Kean che Gudmundsson.

Questa la probabile formazione per la sfida tra Fiorentina e Lecce secondi i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.