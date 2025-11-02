Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: fuori Mandragora, dentro Fagioli. Davanti Kean-Dzeko
Alle 15:00 scendono in campo Fiorentina e Lecce per la decima giornata di Serie A. Viola a caccia, ancora, della prima vittoria in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori:
FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 15 Comuzzo, 6 Ranieri; 2 Dodo, 44 Fagioli, 14 Nicolussi C., 27 Ndour, 29 Fortini; 9 Dzeko, 20 Kean.
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 23 Kospo, 65 Parisi, 18 Marì, 8 Mandragora, 7 Sohm, 24 Richardson, 22 Fazzini, 10 Gudmundsson, 91 Piccoli.
Allenatore: Pioli.
LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 D. Veiga, 4 Gaspar, 44 T. Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha; 19 Banda, 9 Stulic, 7 Tete Morente.
A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 5 Siebert, 14 Helgason, 77 Kaba, 6 Sala, 93 Maleh, 75 Pierret, 23 Sottil, 50 Pierotti, 22 Camarda, 11 N’Dri. Allenatore: Di Francesco.
