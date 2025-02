FirenzeViola Pradè alla Galliani: gli ultimi tre giorni (del Condor) per una Fiorentina più forte

C'erano e ci sono i giorni del Condor, con i colpi più grossi last minute di Adriano Galliani al Milan prima e al Monza ora negli ultimi tre giorni di calcio mercato. Ma il dirigente brianzolo è ormai in buona compagnia con Daniele Pradè che alla Fiorentina, come in estate (Bove, Cataldi e Gosens arrivarono all'ultimo tuffo) o il gennaio 2024 quando arrivò Belotti a fil di sirena, piazzerà i due o tre colpi decisivi negli ultimi tre giorni. La dirigenza sta lavorando alacremente su quei giocatori che ancora mancano alla rosa per dare, dal 4 febbraio, una Fiorentina più forte a Raffaele Palladino concentrato sulla partita con il Genoa che dirà se la squadra è guarita o la bella vittoria con la Lazio è stata un fuoco di paglia. Certo per lui tra assenze e mercato non sarà facile preparare la gara al meglio soprattutto a centrocampo.

Due-tre colpi in entrata: ci siamo per Ndour e Zaniolo

Proprio a centrocampo i viola si sono assicurati Cher Ndour, il centrocampista classe 2004, preso dal Besiktas via Paris Saint Germain che ne detiene il cartellino. Già seguito nelle scorse settimane le richieste del club parigino non erano state ritenute adeguate ma nelle ultime ore la trattativa è ripresa, proprio quando altri club erano pronti a riportarlo in Italia dove è cresciuto nel vivaio di Brescia e Atalanta, e le distanze si sono presto limate. Per l'attaccante esterno ma che può fare il vice Kean, Nicolò Zaniolo, si tratta ancora sulle presenze per fare scattare l'obbligo ma c'è fiducia sul buon esito dell'affare. Il giocatore aspetta a Bergamo che la situazione si sblocchi ma intanto è rimasto fuori dalle convocazioni per la partita dell'Atalanta.

Fagioli nel mirino se esce Richardson

Oggi Thiago Motta ha parlato di Niccolò Fagioli che farà parte dei convocati per la gara della Juventus: "Sarà convocato. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia" ha detto sibillino. Il futuro del giocatore è in forse ma fino a domani nel lunch match con l'Empoli diventa impossibile per lui pensare al mercato. La Fiorentina ci punta ancora forte anche perché spera che Richardson, deludente fin qui nonostante sia arrivato in estate, gli faccia spazio. Il marocchino vuole giocare di più e potrebbe dunque lasciare la Fiorentina con lo Stoccarda che ha bussato alla porta viola ma si può fare solo a titolo definitivo visto che all'estero il club ha già 6 giocatori in prestito all'estero, ossia il tetto massimo.

Ultime ore anche per le uscite di Kouame e Biraghi, giallo Comuzzo

Oltre ai colpi in entrata la Fiorentina deve perfezionare l'uscita di almeno un paio di giocatori (oltre al già citato Richardson) in particolare Kouame che andrà in prestito ad Empoli appena il club viola si sarà assicurato Zaniolo e Valentini al Verona. Per loro è già tutto "apparecchiato". Resta da cedere, visto che è fuori rosa, Cristiano Biraghi che è rimasto alla finestra per Inter (che però sta prendendo Zalewski) e Napoli, lasciando in stand by il Verona ed altre situazioni, consapevole che fino a lunedì tutto può succedere. Poi resta da decidere se cedere al Napoli Comuzzo. Commisso rimane fermo sui 40 milioni ma da qui a lunedì appunto le cose possono cambiare e i due club trovare la quadra.