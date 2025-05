FirenzeViola Fiorentina-Bologna 3-2, le pagelle: Parisi è super, il solito Mandragora, Kean c'è

DE GEA - Si riscalda mandando in corner il tentativo di Ndoye che segue il gol di Parisi poi rimane sorpreso dalla deviazione di Dallinga che vale il pareggio del Bologna. Può far poco sul gol di Orsolini, 6

COMUZZO - Buon intervento nella propria area piccola sulla prima iniziativa bolognese. Poi è costretto a uscire a dieci minuti dall’intervallo, 6,5

Dal 38’st PONGRACIC - Tiene bene fino a quando dalla sua parte Ndoye confeziona il pari di Orsolini, 5,5

Dal 41’st COLPANI - S.v.

PABLO MARÌ - Lascia un po’ troppo spazio a Ndoye che prova il tiro al termine di una delle sue prime discese ma trasmette buona sicurezza al reparto come in avvio di ripresa, 6

RANIERI - In chiusura su Castro che conclude malamente dal limite finisce poi tra gli ammoniti quando stende Ndoye quasi sulla linea di fondo. Resta vigile fino alla fine, 6

PARISI - Quarto di difesa compone la catena mancina con Gosens eppure s’inventa il gol del vantaggio con un’iniziativa personale da centravanti di sfondamento. Resta in partita e propizia il raddoppio di Richardson ma di lì a poco perde Orsolini sul due a due del Bologna. Protagonista, 7

DODÒ - Non mancano i conciliabili con Italiano, vicino alla sua fascia, in un primo tempo positivo. Conferma buona spinta anche nella ripresa, 6,5

RICHARDSON - Si allunga palla sul più bello, a metà primo tempo, favorendo l’uscita di Skorupski. Va invece molto meglio nel secondo tempo sul tapin che vale il raddoppio viola, 6,5

FAGIOLI - A poco dall’intervallo viene steso in area di rigore senza che però ne segua un probabile rigore. E’ l’unico spunto di un’altra prestazione abbastanza grigia, 5,5

Dal 45’st NDOUR - S.v.

MANDRAGORA - Solito dinamismo a tutto campo come quando insegue Fabbian che poi conclude alto. Tira un po’ il fiato nel corso della ripresa nella quale offre comunque due gran palloni a Kean oltre a innervosire Miranda che si fa espellere, 7

GOSENS - Dalla sua parte Ndoye comincia in fretta a rendersi pericoloso, dal canto suo obbliga Skorupski all’uscita a fine primo tempo. Ammonito poco dopo il pareggio del Bologna dà qualche segno di stanchezza, 5,5

KEAN - Ha il merito di tener lontano almeno un avversario sul gol di Parisi ma nel primo tempo non riesce ad arrivare al tiro. La battaglia (spesso in solitaria) con Lucumi si prolunga anche nel secondo tempo poi però non sfrutta l’assist di Mandragora a 10’ dalla fine. Si fa perdonare, sempre su invito di Mandragora, a 5’ dalla fine. Gladiatore, 6,5

PALLADINO - Modulo particolarmente coperto in avvio con il ritorno a 4 dietro e il recupero di Kean in attacco. Nonostante il vantaggio di Parisi, e come al momento delle formazioni, diventa chiaro oggetto di contestazione della curva in coabitazione con il ds Pradè. Sul finire di primo tempo perde Comuzzo sostituendolo con Pongracic. Ritarda i cambi nella ripresa limitandosi a Colpani e Ndour nel finale e il risultato gli dà ragione, anche se la classifica ancora non premia né lui né la squadra, 6