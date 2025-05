FirenzeViola De Gea, per lui domani è solo un arrivederci: la Fiorentina riparte dal portiere per dare un segnale

Per molti giocatori della Fiorentina la partita di domani potrebbe essere l'ultima al Franchi, con la speranza che i saluti tra squadra e pubblico possano essere comunque sereni grazie ad una vittoria con il Bologna. La dirigenza viola però, indipendentemente da cosa accadrà in questo finale, sta comunque già pensando al da farsi per ripartire al meglio, soprattutto all'ossatura da cui ripartire. Se l'Europa poi non dovesse arrivare certo le "riflessioni" di cui ha parlato il direttore sportivo allargherebbero l'incertezza sulla permanenza di molti, soprattutto i big, ma qualche certezza c'è già.

Con Gosens già sicuro di restare, la società vorrebbe ripartire anche da David De Gea al quale ha già comunicato da tempo di voler sfruttare l'opzione o ripartire con un nuovo e più importante contratto. Il portiere in estate aveva trattato anche con il Genoa, squadra che non aveva da fare le coppe europee, segnale che dopo una carriera ad alti livelli ormai basa le scelte su altri paramentri. Per lui era comunque importante fare esperienza in serie A dove ha dimostrato di essere un gradino sopra la media degli altri portieri.

Firenze lo ha conquistato, domani ci sarà anche la sua famiglia, con la moglie e gli amici a spasso già oggi per musei e centro storico. Un feeling che dunque è destinato a proseguire e per lui domani sarà solo un arrivederci.

Con la sua permanenza la società dà un segnale chiaro dunque di voler proseguire nella crescita e non buttare all'aria le cose positive di questa stagione e se le cose al momento non sono andate come sperate, con tanti incidenti di percorso di ogni genere e qualche scivolone della squadra in mezzo a tante soddisfazioni, su cosa serva le idee sono chiare ma servirà intanto partire dai più forti e ripartire da Gosens e De Gea (oltre che da Comuzzo che ha già rinnovato) è uno spot importante per la Fiorentina anche sul mercato.