POSSIBILE CONFERMA

Uno dei temi di spicco, dall'approdo di Rocco Commisso in riva all'Arno, è certamente quello relativo al tecnico che guiderà la nuova Fiorentina. Al momento sono diversi i candidati alla panchina viola: da Roberto De Zerbi (arrivato a Firenze venerdì) a Gennaro Gattuso, passando per Luciano Spalletti. Questa mattina, però, alcuni quotidiani hanno rilanciato con convinzione la possibilità che Vincenzo Montella venga confermato dal nuovo presidente gigliato. Il contatto telefonico tra i due risalirebbe a ieri, quando pare che l'imprenditore italo-americano abbia espresso all'Aeroplanino la sua fiducia.

Gli indizi, d'altronde, non mancherebbero. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione, infatti, Commisso ha dichiarato di non amare i licenziamenti e che, anzi, nei periodi di resa minore da parte dei dipendenti tende ad attribuire le cause a suoi eventuali deficit di leadership. Magari riferendosi proprio a quelle motivazioni venute meno alla fine della stagione appena conclusasi, la quale aveva condotto la Fiorentina sull'orlo del baratro. Insomma, la notizia è che mister Montella - adesso in vacanza - potrebbe essere tutt'altro che in bilico: nelle prossime ore verrà fatta maggiore chiarezza.