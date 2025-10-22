Live Pioli: "Falsità su di noi, siamo uniti. Domani importante poi campionato priorità"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha presentato la sfida di domani Rapid Vienna-Fiorentina dalla sala stampa dell'Allianz Stadion, rispondendo alle domande dei giornalisti insieme al centrocampista Cher Ndour. Ecco le sue parole:

Conference impaccio o obiettivo? "Abbiamo iniziato bene il girone e fare bene domani significa fare bene per il proseguo. Il campionato è un'altra storia ma conta domani poi sappiamo quanto le prossime tre partite in campionato siano importanti. Ma la partita di domani non vuol dire nulla per domenica, sono ugualmente importanti"

Cosa manca? "Come ha detto Ndour, noi a tratti giochiamo bene e da squadra, dobbiamo giocare da squadra anche nei momenti diffiicili della partita. Questo è l'aspetto da migliorare e siamo tutti compatti di quanto si dica, sono sicuro che ne verremo fuori ma domani dobbiamo fare bene perché in Europa giocano tutte con molto ritmo. Poi ci ributteremo nel campionato che è la priorità".

C'è stato un confronto con i giocatori? "Io non smentisco ma se qualche giocatore va a dire qualcosa al mister ti pare che uno gli dice di no? Sono falsità. Noi siamo uniti. Ma cosa serve e vogliamo tutti? I risultati e noi stiamo lavorando per dare soddisfazioni ai tifosi e al club".

Quali sono i segnali di miglioramento visti? "A differenza delle prime giornate siamo stati più compatti e abbiamo gestito meglio la gara e ho visto prestazioni di buon livello, dobbiamo riempire meglio l'area ma è chiaro che senza risultati ci manca qualcosa".

Girone con partite delicate? "Sì è vero, noi lo pensiamo di voler arrivare in fondo ma che abbiamo scelto squadre difficili è altrettanto vero. Domani affrontiamo una squadra brillante e frizzante e noi dobbiamo rispondere con le stesse caratteristiche".

Cosa succede a Gudmundsson? "Ho molta fiducia in lui, ha qualità e ci può dare quel qualcosa in più in fase offensiva, ci darà una grossa mano".

Come vive il momento e la sfiducia? Il momento è particolare, ma non sono le critiche verso di me che tolgono lucidità e concentrazione. E' normale e giusto criticare me, non trovo corretto andare a cercare altre motivazioni rispetto a come giochiamo. Ogni volta si perde si dice che lo spogliatoio è disunito ma noi dobbiamo lavorare, concentrarci e credo nei miei giocatori".

Insidie del Rapid? "E' veloce, sfrutta la profondità e cambia spesso la posizione, ma portando avanti tanti giocatori perde terreno e noi dobbiamo essere bravi ad essere compatti e sfruttare le situazioni".

Farà tante rotazioni? Domani cambierò più del solito, perché abbiamo tre impegni ravvicinati. Ma con la convinzione di mettere in campo una squadra pronta e preparata per fare la partita".

Come sta Sohm? Sta meglio e sta recuperando la forma, domani è disponibile poi vedrò se utilizzarlo dall'inizio o in corsa".

Cosa può dirci su De Gea, Comuzzo e Fagioli? "Gioca De Gea, Comuzzo sta bene dopo un momento di diffiicoltà e Fagioli a San Siro l'ho visto bene poi vedremo domani".