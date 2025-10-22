Pioli su Sinner a Vienna: “Deve essere di ispirazione per la mia mentalità”

vedi letture

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato della sfida di domani col Rapid Vienna ai microfoni di Sky Sport: “Teniamo molto alla Conference League, stiamo vivendo un momento delicato e sappiamo bene che i risultati incidono. Dobbiamo fare quel passettino in più. Le nostre due ultime prestazioni sono state di buon livello ma non è bastato. La squadra uscirà da questo stallo, anche se non attraverso una sola partita come potrebbe essere quella di domani. Ci vorrà un po’ di tempo, noi siamo compatti”.

La sconfitta col Milan vi ha condizionato?

“Abbiamo subito il pareggio mentre eravamo in dieci… In certe situazioni bisogna sentire di più il pericolo, essere più squadra, più attenti, concentrati”.

A Vienna c’è Sinner, impegnato nell’ATP 500.

"Deve essere fonte di ispirazione per la mia mentalità e voglia di migliorarmi”.