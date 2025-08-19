FirenzeViola Pioli chiede un difensore centrale: la strategia della Fiorentina dopo l'ultimo summit

vedi letture

La nuova priorità del mercato della Fiorentina è un difensore centrale da aggiungere a quelli già presenti in rosa. Il tecnico viola, nel corso degli ultimi summit con i dirigenti, ha espresso con decisione la necessità di inserire un giocatore che abbia caratteristiche diverse rispetto ai difensori già presenti in rosa.

Le caratteristiche

Prima di tutto dovrà essere veloce, capace di ripiegare rapidamente vista la volontà di Pioli di schierare una difesa molto alta. Un giocatore che possa dare una mano a compagni che sono bravi in marcatura, magari anche a impostare il gioco, ma che non brillano in velocità quando c'è da correre all'indietro in caso di contropiede avversario. In Italia, con queste caratteristiche, ci sono pochi giocatori e tutti non accostabili alla Fiorentina (Tomori e Bremen sono due esempi), ed è per questo che i dirigenti lo stanno cercando all'estero.

Un acquisto anche senza cessioni

Questo non vuol dire che per forza verrà ceduto uno dei giocatori già in rosa, perché l'idea di Pioli sarebbe quella di avere sei difensori pronti per giocare tutta la stagione con la difesa a tre. Kouadio e Kospo sono considerati "in più", come potenziali rinforzi in corsa e non come componenti continuativi delle rotazioni. Per questo i viola potrebbero confermare in toto i giocatori già presenti a meno che non arrivino offerte di un certo livello.

Il dubbio Pablo Marì

In questo senso, chi ha mercato ed è in una posizione di riserva all'interno dei piani di Pioli è Pablo Marì, cercato in Grecia dall'Olympiacos ma non solo. La sua esperienza e il prezzo contenuto fanno gola a tanti, ma non è detto che la Fiorentina lo lasci partire a cuor leggero. Su Comuzzo al momento sembrano rientrati gli allarmismi di qualche giorno fa, mentre gli altri al momento sono tutti confermatissimi.

In ogni caso saranno giorni intensi per la difesa della Fiorentina che da reparto più completo è diventato un tema di mercato da risolvere nel minor tempo possibile.