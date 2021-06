PIANI RIVISTI

Occhio agli annunci, perchè le premesse questo raccontano. Prende il via una settimana campale per la Fiorentina, che nel giro di poco potrebbe persino annunciare la chiusura di due affari. Il primo, di fatto già sancito, per l’arrivo dell’argentino Nico Gonzalez dallo Stoccarda del quale già molto si è detto e scritto anche con riferimento ai 23 milioni più bonus spesi, ma soprattutto il secondo per un nuovo sodalizio da avviare in panchina.

E sul fronte dell’allenatore le prossime saranno ore per il profilo di Italiano, con lo Spezia che non avrà gradito la mossa viola ma che in totale libertà aveva già fissato una clausola rescissoria per il tecnico, la sensazione che la Fiorentina possa accelerare pagando direttamente la penale è sempre più concreta. Insomma, non ci sarebbe da stupirsi se dopo Gonzalez fosse quello dell’arrivo di Italiano il secondo annuncio.

Ventiquattro, quarantotto ore, che disegnerebbero i nuovi piani della Fiorentina, programmi per forza di cose da rivedere per come potrebbe far giocare la sua squadra uno degli allenatori emergenti più interessanti dell'intero panorama nazione.

Strategie per forza di cose da rivedere alla luce di una vicenda Gattuso che non ha certamente esaurito tutti i suoi temi. Sotto questo profilo, purtroppo, la riservatezza ricercata da entrambe le parti rischia solo di alimentare l’inevitabile corsa al retroscena, comunque utile per capire bene cosa sia successo e perchè. D’altronde se la via eventualmente imboccata con Italiano risulterebbe tra le migliori, restano le perplessità riguardanti le posizioni di società e Gattuso nei giorni che dovevano tradurre i piani per il futuro in mosse concrete.