PEZZELLA, UN ORGOGLIO PER ME LA FASCIA DI DAVIDE. CHIESA E LA COPPA ITALIA...

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato così all'evento "Top Player Viola" del Brivido Sportivo che ha luogo al Teatro Carlo Monni in Piazza Dante a Campi Bisenzio:

Sulla fascia di Astori.

"È una responsabilità molto grande quella di indossare la fascia viola di Astori e per me è un onore grandissimo. Quando sono arrivato qua ho trovato in Davide una persona eccezionale. Per noi significa molto avere la fascia di Davide in campo".

Sulla Coppa Italia.

"Quest’ anno ci siamo dati l’obiettivo di giocare cinque partite di Coppa Italia, quindi di raggiungere la finale. Sappiamo che sarà un percorso duro. Noi abbiamo i piedi per terra".

Su Chiesa.

"Per convincere Chiesa a restare lo chiudo a chiave in casa. Federico è molto forte. So sicuro che lui arriverà dove vuole perché ne ha le capacità e la testa.

Sulla gara di sabato contro il Napoli.

"Contro il Napoli sarebbe bellissimo rifare la gara dell’anno scorso. Loro sono in buon momento e proveremo a vincere".