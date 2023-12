PER NICO LESIONE AI FLESSORI. JACK, ORA PIÙ CHE MAI C'È BISOGNO DI TE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con l'infortunio di Nico Gonzalez, che ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra, diventeranno ancora più determinanti le prestazioni di Giacomo Bonaventura. Jack, che con Vincenzo Italiano a Firenze sta vivendo una seconda giovinezza, fintanto che non tornerà a disposizione il numero 10 argentino dovrà essere ancora di più il faro offensivo della formazione viola. Già a partire dalla sfida di domenica pomeriggio al Franchi contro il Verona. L'ex giocatore del Milan infatti, ripresosi dopo la contusione al piede destro che gli aveva fatto saltare la trasferta di Budapest, dovrebbe essere regolarmente in campo contro la formazione scaligera.

In queste partite senza Nico Gonzalez che, come riportato dalla società, ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane, sarà fondamentale soprattutto il contributo in zona gol del centrocampista nativo di San Severino Marche. Bonaventura, con sei centri, è infatti il secondo miglior marcatore stagionale dei gigliati dopo l'esterno argentino che ne ha segnati nove. Il numero 5 viola, che fino ad ora ha gonfiato la rete esclusivamente in campionato, non solo ha realizzato un numero di gol elevato per essere un centrocampista, ma spesso è risultato anche decisivo per la conquista dei tre punti da parte della formazione di Italiano. Non a caso, tutte le volte che Jack si è iscritto al tabellino dei marcatori la Fiorentina ha vinto la partita. In questa stagione Bonaventura, che ha riconquistato anche la maglia della Nazionale, ha fornito pure due assist. Il primo nella sfida di Marassi contro il Genoa per la rete di Mandragora, e il secondo a Martinez Quarta per il gol del vantaggio viola nella complicata trasferta di Udine.

Insomma, con Nico ai box in questo periodo ricco di impegni importanti per la Fiorentina a cavallo tra il 2023 e il 2024, saranno decisive le prestazioni e i numeri di Jack Bonaventura. La speranza dei tifosi ovviamente è che il numero 5 viola possa continuare a sorprendere sia in termini di gol che di minuti giocati. Il centrocampista ex Milan infatti, a dimostrazione di quanto sia importante per Italiano, nonostante i 34 anni di età è il terzo giocatore per minutaggio complessivo della rosa viola dietro a Milenkovic e Terracciano.