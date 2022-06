PER BAJRAMI SI PARTE DA 12 MILIONI. MINACCIA HERTHA

Ha preso quota negli ultimi giorni il nome di Nedim Bajrami. Favorito anche dalla rappresentanza (il suo procuratore è lo stesso Ramadani con cui è stata raggiunta di recente l’intesa per il rinnovo di Italiano), il centrocampista offensivo di nazionalità albanese, classe ’99, è un nome da prendere in seria considerazione per il mercato estivo che, ufficialmente, comincia tra solo una settimana ma verso il quale già numerose pedine si stanno muovendo.

In tal senso, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it procedono i contatti della settimana scorsa tra Fiorentina ed Empoli, con sul piatto più di un giocatore. E nei discorsi, che vedono coinvolto a pieno titolo il cartellino di Szymon Zurkowski (sul quale l’Empoli ha rinunciato ad esercitare il riscatto fissato a 4,5 milioni di euro convinto di poterlo avere a meno) sta prendendo sempre più posto Bajrami.

La valutazione fatta dal club del presidente Corsi è ancora elevata e di fatto rimasta agli standard dell’estate scorsa: per meno di 12 milioni, dicono, non si muove. Certo, con un contratto non così lontano alla scadenza (giugno 2024) e sul quale non c’è la benché minima aria di prolungamento, questa diventa l’ultima estate buona per monetizzare davvero e inserendo appunto Zurkowski nell’affare, magari con un piccolo “aiutino” da parte del grande burattinaio Ramadani, pensare di far scendere il prezzo è tutt’altro che utopia.

C’è un però. E si chiama concorrenza: la Fiorentina non è l’unica squadra ad apprezzare le doti di Bajrami (che nelle idee di Italiano sarebbe una mezzala d’attacco perfetta, oltre che un possibile esterno in caso di necessità). Da tempo c’è il Sassuolo, anche se la pista neroverde sembra diventata più fredda. Il vero pericolo, allo stato attuale delle cose, arriva dalla Germania: secondo quanto apprendiamo, sulle sue tracce c’è l'Hertha Berlino pronto a mettere in pratica un affondo nelle prossime settimane.

Sullo sfondo dei discorsi con l'Empoli rimangono comunque da sottolineare le attenzioni palesate nelle settimane scorse sul portiere Guglielmo Vicario, fresco di riscatto e che i cugini vorrebbero tenere, e sul terzino sinistro Fabiano Parisi.