Panathinaikos-Fiorentina, le probabili formazioni: Terracciano tra i pali, in mezzo Fagioli, davanti Kean

Torna l’Europa, torna la Conference League con la Fiorentina di scena ad Atene parecchi mesi dopo la delusione della finalissima (persa) contro l’Olympiakos. I viola di Palladino affrontano il Panathinaikos nella sfida d’andata, un match dall’alto tasso emozionale almeno a giudicare dal calore del tifo ellenico che nel giro di qualche ora passerà dal campo di calcio a quello di basket vista la concomitante sfida di Eurolega tra i biancoverdi ateniesi e il Real Madrid. "Voglio un approccio violento" ha chiesto l'allenatore viola, e c'è da augurarsi che la Fiorentina ci riesca.

Palladino e la scelta in porta

In casa viola tengono banco le scelte del tecnico, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di portieri. L’alternanza tra i pali chiama in causa Terracciano battezzato portiere di coppa nel girone concluso al terzo posto, ecco perchè l’italiano avrà la meglio su De Gea nella formazione titolare che scenderà in campo. Una decisione che il tecnico ha svelato in conferenza stampa, e che ha rappresentato il principale dibattito della vigilia

Assetto coperto e difesa a tre

Per il resto anche oggi ad Atene i viola dovrebbero ripartire dalla difesa a tre con Comuzzo Pongracic e Ranieri promossi titolari visto che Pablo Marì è fuori dalla lista Uefa. Con Dodò e Gosens sulle corsie esterne in mezzo è lecito attendersi Fagioli dal primo minuto con Cataldi e Mandragora a rinforzare il reparto mentre davanti la speranza di vedere Kean di nuovo titolare è qualcosa di più di una semplice previsione. A sostegno del centravanti ballotaggio tra Beltran e Zaniolo sulla trequarti con Gudmundsson, già rientrato con il Lecce, che può entrare a partita in corso.

Occhio al tridente greco

Nel Panathinaikos che potrà contare su almeno 35.000 spettatori molte scelte sembrano già fatte, soprattutto in attacco dove Djuricic (ex Benevento, Sampdoria e Sassuolo) e Tetè agiranno più larghi rispetto alla punta Ioannidis. In mezzo il pericolo principale è rappresentato dal marocchino Ounahi, sostenuto da Cerin e Siopis. Davanti all’ex Dragowski difesa a quattro composta da Vagiannidis, Ingason, Arao e Mladenovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski, Vagiannidis, Ingason, Arao, Mladenovic, Cerin, Siopis, Ounahi, Djuricic, Ioannidis, Tetè

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean