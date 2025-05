FirenzeViola Palladino-Fiorentina, nessuno strascico: si tratta per la risoluzione consensuale

vedi letture

La Fiorentina e Palladino si saluteranno a breve senza strascichi dopo le dimissioni presentate due giorni fa dall'allenatore campano. Confermata l'indiscrezione di questa mattina lanciata dal Corriere Fiorentino dunque, con le diplomazie a lavoro per trovare nel più breve tempo possibile un'intesa per la risoluzione consensuale del rapporto. Dopo la sorpresa iniziale davanti alla telefonata dell'agente dell'allenatore e la stizza nelle immediate ore successive, il club di Commisso ha deciso di accelerare perché fin da subito aveva capito che non c'erano margini per ricucire e anche che tenere in ballo la vicenda per troppi giorni avrebbe allungato i tempi anche per la ricerca del nuovo tecnico e la conseguente ripartenza.

Palladino rinuncia all'incarico

Nelle prossime ore dunque, Palladino invierà la rinuncia all'incarico in via ufficiale con la Fiorentina che, anziché mettere di mezzo i propri legali, darà il via libera alla risoluzione consensuale per lasciarsi alle spalle tutta questa vicenda che ha sconvolto, come un fulmine a ciel sereno, la programmazione per la prossima stagione. La Fiorentina adesso ha fretta di andare avanti, con il casting per l'allenatore che è già iniziato ma che prenderà ancor maggiore vigore dopo l'ufficialità dell'accordo con Palladino.

La migliore soluzione per tutti

Niente guerra, in sostanza. Solo un accordo che metterà d'accordo tutti e che porterà in breve tempo a salutarsi senza enfasi ma con rapidità. Palladino magari per raccogliere qualche chiamata dai club che resteranno a piedi nel circolo di rivoluzioni in panchina, la Fiorentina per ripartire più velocemente possibile anche in vista del termine del 18 giugno per decidere i diritti di riscatto dei giocatori ancora in ballo, come Cataldi e Gudmundsson. In giornata verrà firmato anche un patto di riservatezza, così che la verità sui motivi di questo divorzio, non verrà mai fuori. Esattamente come era successo in precedenza al momento dell'addio con Gattuso.