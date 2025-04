Live Palladino: "Domani in porta De Gea. Folorunsho può giocare a sinistra"

Direttamente dalla sala stampa dello Z'dezele Stadium di Celje, Raffaele Palladino ha preso la parola in conferenza stampa per presentare il match, in programma domani sera alle ore 21:00, tra Celje e Fiorentina. Queste le dichiarazioni del tecnico gigliato in vista della gara di andata dei quarti di finale di Conference Leage. La sfida di ritorno si giocherà invece giovedì 17 aprile alle ore 18:45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Chi può giocare sull'esterno oltre a Parisi e Dodo?

"A sinistra abbiamo Robin che sta meglio, sta recuperando. Nei prossimi giorni valuteremo. Abbiamo Fabiano e Michael. Non è proprio il ruolo di Folorunsho ma quando è entrato si è comportato bene. Lo può fare, ha fatto un ottimo ingresso sia con l'Atalanta che con il Milan. Si può adattare, ci ho parlato e siamo tranquilli".

Cosa le ha insegnato il percorso europeo?

"Cosa ci ha insegnato, che le squadre contro di noi giocano sempre alla morte. Noi non dobbiamo entrare in campo con la mentalità sbagliata. Domani sarà difficile. Il nostro percorso ci ha insegnato che non dobbiamo sottovalutare nessuno e andare in campo per passare il turno".

Il suo calcolo è sui 180 minuti?

"Loro sono una squadra che nelle ultime nove in casa in Europa non ha mai perso. Hanno un allenatore spagnolo che li mi fa giocare molto bene. Sono primi per possesso palla nel loro campionato e campioni in carica nella passata stagione. Hanno segnato tanti gol e hanno dei valori. Pensare di chiuderla subito sarebbe sbagliato. Vogliamo passare il turno, abbiamo due partite a disposizione. Dobbiamo andare in campo con energia, spirito e fami. Ci saranno delle grandi difficoltà ma l'abbiamo preparata bene, stiamo bene fisicamente e siamo pronti per domani".

Come stanno Dodo e Kean?

"Sono quelli che hanno avuto più minutaggio. Ci ho riflettuto ma sono giocatori importanti. Vediamo, domani deciderò. Chiunque scenderà in campo darà tutto. Se siamo qui è merito anche di chi ha trovato meno spazio e ha saputo aspettare".

Quali sono i punti di forza del Celje?

"Abbiamo studiato tanto. I punti di forza sono il gioco, sono molto tecnici, e i tanti gol. Hanno tante qualità individuali e giocano in casa che è un valore aggiunto. Tutto il paese ci sta apettando ma noi siamo carichi. Dobbiamo scendere in campo con una mentalità feroce".

Domani può giocare Terracciano?

"Domani giocherà David ma non escludo che poi possa giocare Terracciano, deciderò via via. Per noi questa è una competizione importante. Può dare valore al nostro periodo positivo in campionato. Cercheremo di fare una grande prestazione".

Passare da San Siro a Celje potrebbe essere un rischio a livello mentale?

"Fa parte della nostra mentalità e maturità. Non dobbiamo farci distrarre. La competizione è importante. Vogliamo arrivare in semifinale. Ci possono essere un tifoso come 80.000 non ci cambia nulla. Siamo concentrati su noi stessi".

Sente il peso di dover vincere la Conference?

"Non ho nessuna pressione. Il mio pensiero è sulla gara di domani. Poi avremo il campionato e dopo il ritorno di Conference".

Cosa le ha detto Commisso?

"Tante belle chiacchierate insieme. Lui è un grande perché vive la quotidianità del Viola Park con noi. Questo è bello perché si crea un clima familiare. Il nostro presidente è una bella persona".

Domani può essere la gara di Zaniolo?

"Zaniolo si sta allenando bene, da grande professionista. Ha trovato dei compagni che gli vogliono bene e continuità di lavoro. Sono sicuro che sfrutterà la sua opportunità. Appena capiterà l'occasione dimostrerà il suo valore".

Adli lo vede anche da mezzala?

"Con tanti giocatori intelligenti e duttili, tutti si possono esaltare in questo sistema. Adli può giocare sia da mezzala, sinistra o destra, che da play. Ha risposto bene, gli serve continuità di gioco. Il suo infortunio l'ha tenuto fuori 40 giorni. Ha perso qualcosina dal punto di vista del gioco ma adesso sta bene e appena avrà l'occasione anche lui dimostrerà il suo valore".