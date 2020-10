ORE 20, MERCATO CHIUSO. IL RIEPILOGO VIOLA

Ore 20, stop al primo calciomercato dell'era Covid. Una sessione anomala, chiusa oggi con la cessione di Chiesa (ma in cassa, da qui alla prossima estate, arriveranno solo 10 milioni) e gli arrivi di Quarta, Barreca e Callejon. A bilancio, in particolare, non potranno figurare adesso i 40 milioni (più 10 di bonus) del riscatto di Chiesa perché vincolati al raggiungimento di (facili ma eventuali) traguardi: la plusvalenza record, dunque, non potrà essere iscritta a bilancio prima del 2022.

Per il resto, il mercato viola è ruotato soprattutto sul rientro di Amrabat e Biraghi e sugli arrivi a parametro zero di Bonaventura, Borja Valero e Callejon. Restano attualmente in rosa gli esuberi Saponara, Montiel, Cristoforo ed Eysseric (ma potranno essere ceduti dove il calciomercato chiude più tardi).

Questo il riepilogo del mercato estivo 2020 della Fiorentina.

ACQUISTI

Sofyan Amrabat (c) (fine prestito, Verona)

Cristiano Biraghi (d) (fine prestito, Inter)

Sebastián Cristoforo (c) (fine prestito, Eibar)

Valentin Eysseric (c) (fine prestito, Verona)

Montiel (c) (fine prestito, Vitoria)

Riccardo Saponara (c) (fine prestito, Lecce)

Giacomo Bonaventura (c) (svincolato, Milan)

Borja Valero (c) (svincolato, Inter)

Lucas Martinez Quarta (d) (definitivo, River Plate) 7 mln + bonus

Antonio Barreca (d) (prestito con diritto di riscatto, Monaco)

Josè Callejon (a) (svincolato, Napoli)

TOTALE SPESE: 7 mln + bonus



CESSIONI

Cyril Thereau (a) (svincolato)

Milan Badelj (c) (fine prestito, Lazio)

Kevin Agudelo (d) (fine prestito, Genoa)

Bryan Dabo (c) (definitivo, Benevento) 1,2 mln

Jacob Rasmussen (d) (prestito, Vitesse)

Riccardo Sottil (a) (prestito, Cagliari)

Szymon Zurkowski (c) (prestito, Empoli)

Julián Illanes (d) (prestito, Chievo Verona)

Luca Ranieri (d) (prestito, Spal)

Aleksa Terzic (d) (prestito, Empoli)

Kevin Diks (d) (prestito, Aarhus)

Marco Benassi (c) (prestito, Verona)

Kevin-Prince Boateng (c) (definitivo, Monza)

Federico Chiesa (c) (prestito biennale, Juventus) 3 mln + 7 mln + ev. risc. 40 mln + bonus max 10 mln

Federico Ceccherini (d) (prestito con ev. obbligo, Verona)

TOTALE ENTRATE: 4,2 mln + 7 mln + ev. risc. 40 mln + bonus