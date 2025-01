ORA LA SCOSSA ARRIVI DAL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha deciso, nessuno scossone in panchina nonostante il pareggino striminzito ottneuto in casa contro il Torino. Come dichiarato la settimana scorsa, il club ha deciso di andare avanti con Raffaele Palladino, anche se pare evidente che la settimana che ci porterà alla sfida di Roma contro la Lazio sarà decisamente movimentata e che la partita stessa potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore. Contestualmente però, giova ricordare che siamo in pieno periodo di mercato e che se è stato deciso di non dare scosse all'ambiente e allo spogliatoio tramite la panchina, la scossa stessa dovrà arrivare tramite le trattative.

Palla a Pradè

La società ora deve dimostrare con i fatti le ambizioni ribadite anche dal direttore sportivo nella sfuriata post Monza. Dopo il giusto acquisto di Folorunsho e l'arrivo di Valentini, tutti si aspettano almeno due acquisti di valore per alzare il livello di una rosa sta mostrando i limiti nascosti in precedenza dalle ormai lontane otto vittorie consecutive. È evidente che serva un centrocampista forte, fisicamente, mentalmente e che sia pronto subito a essere gettato nella mischia. Un centrocampista probabilmente prima anche del famoso esterno offensivo che la Fiorentina cerca da settimane. Anche in avanti, se qualcosa arriverà, dovrà portare valore, gol e assist.

Basta con i mal di pancia

Allo stesso tempo il club dovrà lavorare anche alle uscite e ai giocatori che non vogliono più restare per un motivo o per un altro. Abbiamo capito che Ikoné e Kayode sono rimasti fuori per motivi di mercato e dunque è lecito aspettarsi un addio in tempi brevi per entrambi, altrimenti non avrebbe avuto senso lasciarli ai margini. Dovrà trovare nuova casa anche Biraghi che incredibilmente, dopo il caso esploso con le esclusioni e le parole del suo agente, al 20 gennaio è ancora presente in rosa.

Se ci sei batti un colpo

In sintesi, alla Fiorentina dobbiamo chiedere di battere un colpo. Lecitamente è stato deciso di andare avanti con Palladino e dunque di sostenere indirettamente (vista l'assenza di nuove dichiarazioni) il proprio allenatore. Allora è il tempo di mostrare i muscoli sul mercato, investendo il tesoretto messo a disposizione di Commisso (si parla di 20 milioni che potrebbero crescere grazie ad eventuali cessioni) per trovare le soluzioni giuste per aiutare l'allenatore e la squadra ad uscire da questa crisi nera. Il tempo e i jolly sono finiti, senza interventi decisi, una stagione che sembrava poter decollare, potrebbe precipitare ancor prima di raggiungere la quota di volo.