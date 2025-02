FirenzeViola Operazione riscatto: il ritiro al Viola Park e il patto del gelato

Soli dentro il Viola Park (e tutto il mondo fuori). Quelle che vivranno Luca Ranieri e compagni saranno ore da "Nessun dorma". Domani la Fiorentina - e Raffaele Palladino - si giocano una fetta consistente di stagione (e di bonus residui dopo l'autunno da record) nei confronti di dirigenza e piazza). Cercheranno di esorcizzare la tensione, da qui alle ore 20.45 di domani - fischio d'inizio della gara contro il Lecce - facendo gruppo. Anche in questo senso va letta la decisione di un ritiro, che partirà in serata e finirà solo quando la squadra si sposterà nel tardo pomeriggio di domani verso il Franchi: nessuna decisione punitiva né grossa novità, solo la volontà di stringersi prima dell'incrocio col Lecce.

"Questo è un gruppo formato da ragazzi che stanno bene insieme" aveva detto lo stesso Palladino qualche settimane fa in conferenza stampa. E su questo, quantomeno, va dato ragione al tecnico. I risultati non girano ma il gruppo viola sembra sempre unito. Lo spirito di squadra rimane, adesso c'è da costruirci sopra anche un impianto di gioco degno rispetto agli obiettivi ambiziosi del club. Ma si ripartirà comunque dalla compattezza dello spogliatoio. Ritrovo previsto in serata, per vivere insieme tutto il lungo pre-partita ed entrare già in clima gara. Nel frattempo, tra l'allenamento di stamani e il ritrovo fissato stasera al Viola Park, Raffaele Palladino e il suo staff hanno voluto comunque passare il tempo insieme, concedendosi un gelato in zona Campo di Marte, col tecnico che ha firmato autografi ai presenti. Ultimi istanti di relax in attesa di quello che verrà, da affrontare - comunque vada- tutti insieme.