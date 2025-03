FirenzeViola On Field Review Fiorentina, la Commisso-cam, le "scuse" di Gasp e il flex di Kean

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. Contro l'Atalanta è stato un crescendo di belle cose - lo dimostrano gli zero tiri in porta subiti dalla squadra viola - il tutto sotto gli occhi gioiosi di Commisso e quelli arrabbiati di Gasperini.

La partita del presidente

Un po' a sorpresa, Rocco Commisso è spuntato a Firenze sei mesi dopo l'ultima volta e si è goduto dal vivo la vittoria della sua Fiorentina. Il patron viola è arrivato in mattinata e dopo essersi sistemato nel suo consueto appartamento in centro, ha preso la via dell'Artemio Franchi sicuramente con un po' di trepidazione vista la lunga assenza dallo stadio. Chissà cosa avrà pensato vedendo la Torre di Maratona under costruction - come si direbbe Oltreoceano - e il Franchi ancora indietro con i lavori di ristrutturazione. Ne ha parlato sicuramente con la sindaca Sara Funaro, al suo fianco durante il match in Tribuna Autorità, in attesa che ci siano nuovi incontri per fare un punto sulla questione stagione. Commisso, accolto con gli applausi della tribuna appena arrivato, si è dimenticato di tutto quando la partita è iniziata e lo ha dimostrato l'esultanza carica di gioia al momento del gol di Moise Kean, così come l'abbraccio con la moglie Catherine al fischio finale. Il miglior bentornato possibile per Rocco Commisso.

La Gasperini-Cam

Non poteva essere protagonista in prima persona essendo squalificato ma l'ennesimo episodio del Franchi contro Gian Piero Gasperini ha avuto comunque dei momenti speciali. Come i cori che lo stadio ha riservato al tecnico dell'Atalanta nel corso del primo tempo - spoiler: non erano complimenti - oppure le grida del tecnico all'indirizzo dei suoi giocatori sentiti anche in cuffia dalle televisioni e dalle radio presenti. Gasperini si è visto la partita da uno sky box in alto, imprecando spesso contro la sua squadra apparsa solo lontana parente della squadra schiacciasassi mostrata a più riprese in stagione. Che l'assenza del Gasp dalla panchina possa aver inciso? Il tecnico nel post partita comunque giustifica la prestazione dei suoi dicendo che ha visto una partita equilibrata. Sicuro?

Mamma mia, Moise Kean

Protagonista indiscusso è stato ancora una volta Moise Kean, al 24esimo gol stagionale di cui 16 in Serie A. Alla faccia della stanchezza dopo il doppio impegno in Nazionale, alla faccia di un Hien inquadrato da tanti come uno dei migliori difensori del campionato. Kean ha risposto ancora una volta come sa fare, segnando alla prima vera occasione utile e poi, nel secondo tempo, flexando i muscoli dopo un fallo di Djimsiti nel finale. "Quando si gioca a calcio è così, io mi diverto come al campetto, e l'importante è questo". Parole e musica di Moise Kean.