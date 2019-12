OLIVEIRA A FV, PEDRO? DEVE RESTARE IN EUROPA ALTRIMENTI È LA FINE PER LUI. VLAHOVIC...

Il futuro di Pedro in maglia viola sembra essere sempre più in bilico. Ad oggi, l'ex attaccante della Fluminense, ha giocato appena trentacinque minuti e, proprio per questo, sembra sempre più concreta la possibilità di un eventuale prestito a gennaio, se non addirittura una cessione. Per parlare proprio di questo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex attaccante della Fiorentina e connazionale del numero nove viola: Luís Oliveira.

Che idea si è fatto di Pedro in questi primi mesi viola?

"Non è facile capire le qualità di questo calciatore perché a Firenze sta giocando veramente poco. Ho saputo che il ragazzo è stato pagato molto dalla Fiorentina ma nonostante questo ancora non è riuscito a far vedere di che pasta è fatto. Non è in una buona condizione fisica e sono dell'idea che un attaccante che non è in forma non può scendere in campo. Se un giocatore viene pagato così tanto e non gioca allora c'è qualcosa che non va".

Mandarlo a giocare in prestito può essere la soluzione migliore?

"Se non riesce a trovare spazio nel giro di poco credo proprio di sì. Quando un calciatore così giovane non gioca non riesce a migliorare. Dovrebbe andare alla ricerca di maggiore minutaggio in Serie A o in Serie B. Pedro deve farsi le ossa in Europa non può tornare in Brasile altrimenti siamo punto e a capo ed è la fine. Ovviamente lui sarebbe felicissimo di tornare nella sua terra natale perché ritroverebbe gli amici e la famiglia ma ne risentirebbe la sua carriera calcistica. Bisogna anche dire che in Italia non c'è pazienza per i ragazzi brasiliani e questo non va bene. Lo sanno tutti che i brasiliani devono essere coccolati. Mi auguro seriamente che Pedro resti in Europa".

L'altro attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sta facendo vedere grandi cose...

"Assolutamente sì. Mi piace tantissimo questo giocatore. Non mi spiego perché Montella non lo abbia fatto giocare prima. Una punta così giovane e forte deve essere sempre in campo. Contro il Cagliari ha fatto una bellissima doppietta e anche domenica contro l'Inter è entrato segnando un super gol. L'allenatore deve dargli fiducia".

Come giudica l'operato di Montella fino ad oggi?

"Vincenzo per adesso non sta facendo affatto bene e se giudichi i risultati se la sta vedendo molto brutta. Anche la nuova proprietà viola non si aspettava dei risultati simili secondo me. Per fortuna ora hanno pareggiato contro l'Inter, che è la capolista del campionato, e quindi il mister ha ancora possibilità di far vedere se sarà in grado di cambiare qualcosa. Montella è stato un grande giocatore ed è un ottimo allenatore ma se continua così è difficile da confermare".