OGBONNA VA KO E IL WEST HAM TORNA A PENSARE A MILENKOVIC

Il grave infortunio di Angelo Ogbonna, che rischia di dover restare fuori per diversi mesi dopo la rottura del legamento crociato avvenuta negli scorsi giorni, ha spinto il West Ham a tornare a pensare al difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic in vista del prossimo mercato di gennaio. Il serbo, in scadenza di contratto nel 2023 dopo il rinnovo annuale firmato in agosto, era stato molto vicino agli Hammers in estate, salvo poi restare in viola per via del mancato accordo sul pagamento delle commissioni del suo agente.

Tuttavia la Fiorentina non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo partire a metà stagione e anche in vista della prossima estate non sono del tutto tramontate le speranze di una nuova trattativa per un ulteriore prolungamento che possa mettere a riparo il club dagli eventuali assalti dalla Serie A e dal resto d'Europa. Molto dipenderà dal rendimento della squadra di Italiano, visto che con l'eventuale ingresso in Europa, anche lo stesso centrale, che a Firenze si è sempre trovato benissimo, potrebbe decidere di prolungare la propria permanenza.