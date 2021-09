ODRIOZOLA, A BERGAMO LA SUA CHANCE PER STUPIRE GIÀ TUTTI

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l'Atalanta di sabato prossimo e lo fa in una posizione non invidiabile, come del resto tanti club di Serie A che devono rinunciare a diversi calciatori a causa dei loro impegni con le rispettive nazionali. In casa viola però c'è un ballottaggio che esula da questo contesto ed è quello sulla fascia destra tra il nuovo acquisto Alvaro Odriozola e Lorenzo Venuti, entrambi rimasti a Firenze a lavorare durante la sosta del campionato. Italiano ha avuto l'opportunità di migliorare la condizione fisica dello spagnolo e vederlo all'opera tutti i giorni, prima di scegliere chi dei due ricoprirà il ruolo di terzino a Bergamo.

Il favorito sembrerebbe essere l'ex Real Madrid, per il quale c'è tanta curiosità da parte dei tifosi. Il classe '95 ha lo stesso problema di Torreira ovvero la mancanza di continuità d'impiego e sicuramente non potrà avere nelle gambe 90 minuti al massimo, ma sarà sicuramente in grado di dare un contributo importante alla causa. La maggior parte degli addetti ai lavori ha giudicato in maniera nettamente positiva il mercato della Fiorentina e l'acquisto di Odriozola che però adesso deve pensare a far parlare solo il campo e lavorare a testa bassa per tornare quello che aveva fatto innamorare i Blancos alla Real Sociedad. Italiano ci crede, la dirigenza ci punta, ma ora sarà lui a dover dimostrare tutto ciò che vale.