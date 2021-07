NUOVE MAGLIE VINTAGE, IL RUSH FINALE È TRA L'84-85 E L'85-86

Manca sempre meno alla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, per il secondo anno consecutivo griffate da Robe di Kappa. Le divise da gioco di Pezzella e compagni dovrebbero essere svelate nel corso della prima settimana di agosto e in questi giorni la società è al lavoro per limare gli ultimi dettagli che serviranno a rendere davvero speciale il giorno in cui i tifosi potranno ammirare le casacche, che come Firenzeviola.it ha da tempo rivelato avranno un sapore particolarmente vintage (e lo ha confermato di recente anche il dg Barone). Se il rilancio della squadra avverrà principalmente sul piano tecnico (con la scelta di un mister rampante come Italiano e l’arrivo di calciatori di livello come Gonzalez), anche sotto il profilo dell’immagine la società sta lavorando con molta attenzione.

I rendering che la Fiorentina ha esaminato in queste settimane sono molteplici (e sono frutto di studi approfonditi che la dirigenza ha avviato a inizio 2021) ma per lo più sono tutti riferiti alle divise indossate dalla squadra viola a metà degli anni ’80. In particolare ad essere prese in esame per essere riproposte ai giorni nostri sono state le maglie delle stagioni 1984-85 e 1985-86: di base entrambe condividono la “mitica” fascia bianca al centro con il nome dello sponsor dell’epoca (la Opel che ovviamente oggi lascerebbe il posto alla Mediacom, l’azienda della famiglia Commisso) ma differiscono per una serie di dettagli non indifferenti, ovvero il colore rosso nelle rifiniture (sul colletto, sulle maniche e sul bordo dei calzettoni), la presenza della fascia bianca che si protende anche sulle maniche e lo stemma societario di diverse dimensioni e posizione.

Tutti aspetti che riguardano in particolare la divisa del campionato 1984-85, l’unico che vide protagonista il brasiliano Socrates in viola e nel corso del quale in panchina si alternarono Giancarlo De Sisti e Ferruccio Valcareggi (con la Fiorentina che terminò al nono posto). La scelta definitiva sulla nuova maglia alla luce dei tanti modelli esaminati è ancora top secret ma sono giorni a dir poco decisivi su questo fronte. Vedremo. Anche perché oltre a sciogliere il nodo legato ai dettagli (sui colori delle altre divise non ci sono più misteri: alla viola si alterneranno la bianca, la rossa e la gialla) resta il dubbio relativo allo stemma dei Pontello (il giglio "alabardato") che la Fiorentina starebbe valutando di mettere in alcune delle maglie, in particolare quelle da trasferta (ma in ogni caso non sarà enorme e al centro della maglia come nell'84-85). Quale sarà la decisione finale?

