NICOLODI A FV: “GRILLITSCH GIOCATORE UNIVERSALE. PIATEK? DEVE ANCORA RITROVARSI”

Il futuro di Lucas Torreira è ancora tutto da decifrare. Ad oggi le strade del centrocampista e della Fiorentina sembrano essere destinate a separarsi, proprio per questo la dirigenza viola è al lavoro per trovare un eventuale sostituto. Uno dei nomi più caldi per la mediana sembra essere quello di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim. Per commentare il possibile arrivo dell’austriaco a Firenze, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il noto esperto di calcio tedesco: Pietro Nicolodi.

Che tipo di giocatore è Grillitsch?

“Stiamo parlando di un calciatore universale, nel senso che sa fare tutto. Nasce come centrocampista centrale ma ha fatto il difensore quando l’Hoffenheim aveva problemi difensivi, e ha giocato trequartista in alcune occasioni perché sa giocare bene a calcio. È dotato di una buona fisicità ed ha un discreto piede. È ancora abbastanza giovane essendo del ‘95. Forse un difetto è che non è molto continuo”.



A parametro zero può essere considerato un colpo?

“Beh è un buon giocatore, quindi se non lo paghi è sicuramente preso bene. Ha grande esperienza avendo giocato anche diverse partite con la sua Nazionale. Bisogna solo capire se può adattarsi al calcio italiano e ad il gioco della Fiorentina”.

Intanto Piatek potrebbe restare alla Fiorentina…

“Se parliamo del Piatek di Berlino è stato negativo al 100%. Ha giocato un’annata orrenda in Germania. A Firenze è tornato a segnare ma non ha comunque fatto tutti questi gol. Il polacco deve assolutamente ritrovarsi il prima possibile”.