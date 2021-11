NICO SCALPITA MA LA CAUTELA È D'OBBLIGO. COL MILAN PROBABILE PANCHINA

Nico Gonzalez non è ancora certo di giocare dal primo minuto contro il Milan nonostante ormai da due giorni sia tornato a lavorare al Centro Sportivo "Davide Astori". L'argentino, dopo 19 giorni di isolamento a causa Covid, deve effettuare un rientro progressivo per ritrovare la forma e il ritmo partita perso a causa della quarantena. Questo non significa che non possa giocare o scendere in campo, anzi, ma la cautela per il ritorno dal 1' sembra essere la strada che vuole perseguire la Fiorentina in vista del prossimo impegno contro i rossoneri.

Da qui al weekend lo staff di Italiano aumenterà i suoi carichi di lavoro, così da capire il reale minutaggio a sua disposizione per l'importante incontro di sabato. L'attaccante scalpita perché ha tutta l'intenzione di tornare subito al centro dei piani viola dopo aver perso tempo prezioso a causa del virus e per questo proverà in tutti i modi a mettersi a disposizione anche come titolare.

Ad oggi possibilità che appare quanto meno poco probabile, con Callejon, Saponara e Sottil che si giocheranno i due posti a disposizione per giocare ai fianchi di Vlahovic nel big match contro la capolista.