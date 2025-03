Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: dal 1' Gudmundsson con Kean. Parisi sulla sinistra

Tutto pronto al Maradona per il match tra Napoli e Fiorentina, in campo dalle 15 per la 28esima giornata di campionato. La squadra di Conte è chiamata a rispondere all'Inter, vittoriosa ieri sera contro il Monza, mentre la truppa di Palladino affronta il primo di quattro big match consecutivi in campionato. Queste le scelte ufficiali della sfida, con Palladino che rilancia Gudmundsson dal primo minuto a sostegno di Kean, mentre Parisi dà il cambio a Gosens sulla sinistra:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini. Allenatore: Raffaele Palladino