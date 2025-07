Infinito Dzeko. La Gazzetta dello Sport: "È il nuovo leader della Fiorentina"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport esalta Edin Dzeko, nuovo leader della Fiorentina. Chi pensava che la sua energia fosse finita si è dovuto ricredere presto. Dzeko in due campionati in Turchia insieme a Dusan Tadic è stato il calciatore che ha giocato di più. Nella Super Lig turca ha segnato 14 gol, 21 totali nella stagione scorsa, in quella precedente era arrivato addirittura a 25. Ha segnato anche in Europa League. E ora lo aspetta subito il playoff di Conference. Il trofeo che la Fiorentina per il quarto anno insegue. Dzeko è partito forte.

Ha segnato il terzo gol nella partita giocata domenica scorsa contro la Primavera e finita 8-0. Ha cominciato dal via con Gudmundsson libero di inventare e lui davanti, a destra, accanto al totem Moise Kean. Edin corre decisamente meno di Gud, che già lo esalta. Ma ha una capacità incredibile di mandare in porta i compagni quasi da fermo. Leader, del resto, lo è e lo è sempre stato. L’attaccante può agire da punta pura, ma pure a sostegno di Kean insieme a Gud. Non è una mossa che Pioli potrà attuare regolarmente perché l’età va considerata e Dzeko non ha nella corsa la sua qualità più spiccata.