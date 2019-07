MESSAGGI DA MOENA, DALL'IDEA DE ROSSI ALLA PROMOZIONE DEI MILLENIALS

Tanti i tifosi che sono arrivati in Val di Fassa per seguire la Fiorentina in questo ottavo ritiro nel Trentino. Ormai un habitué per alcuni di loro che non vogliono perdere l’appuntamento fisso a Moena. Circa 150/200 tifosi seguono quotidianamente le sedute della squadra di Vincenzo Montella. Non mancano gli applausi ma nemmeno le critiche (in specie a Jordan Veretout, prossimo a lasciare la maglia viola). In tanti erano presenti all’arrivo della squadra all’hotel che ospita i giocatori qui a Moena: tanto il calore e l’affetto mostrato ad alcuni. Coloro che invece seguono anche le sedute di allenamento, aspettano i calciatori per qualche foto e autografo a fine seduta. Soprattutto quando la squadra viola fa crioterapia andando a rilassare i muscoli nel fiume Avisio. I più fermati e acclamati sono Simeone, Dragowski, e anche Vlahovic. Oggi pomeriggio la squadra non si è allenata, quindi di conseguenza anche i tifosi hanno sfruttato il pomeriggio per passeggiare per le strade della cittadina trentina. Per capire che aria si respira tra i tifosi che stanno seguendo la squadra nei giorni di ritiro, i nostri inviati hanno intervistato alcuni supporters viola a giro per le strade moenesi. Tra chi sogna un mercato importanti con il ritorno di qualche ex viola come Cuadrado e chi spera ancora in un approdo di Daniele De Rossi, c’è anche chi è stato impressionato da qualche millenial della Primavera come Vlahovic, Montiel o Koffi.

Qui sotto potete trovare i video con le risposte dei vari tifosi sella Fiorentina qui a Moena.