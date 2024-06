MARTINEZ QUARTA, LA DIFESA A TRE E IL POSSIBILE NUOVO RUOLO

FirenzeViola.it

La Fiorentina targata Raffaele Palladino potrebbe assumere tratti ben diversi da quella allenata da Vincenzo Italiano. Nella fattispecie se l’allenatore ex Monza scegliesse di affidarsi al 3-4-2-1 su cui si era basato nella prima parte della sua esperienza in Brianza. A quel punto la squadra dovrebbero approcciarsi a un meccanismo di gioco molto diverso da quello varato finora. Soprattutto in difesa, dove non si era mai derogato dal sistema a quattro.

La linea a tre.

In questo caso sarebbe interessante soffermarsi sulla posizione di un giocatore su tutti: Lucas Martinez Quarta. L’ex River Plate nel corso della sua avventura a Firenze ha dato la netta impressione di trovarsi a suo agio quasi più nella fase di costruzione che non i quella di ripiego, ecco perché Palladino potrebbe anche pensare per lui un’inedita mansione di "regista dalla difesa". Il che si conformerebbe maggiormente alle sue caratteristiche.

Il nuovo ruolo.

Si tratterebbe di una possibile variante in grado di svincolarlo dal compito che gli è meno congeniale, cioè quello di difendere e tenere la marcatura. Trasformandolo, casomai, nel classico elemento che in fase di possesso si prenda la briga di impostare il gioco con verticalizzazioni o simili. Vedremo, ma l'ipotesi non è da scartare, anche perché la sensazione è che Martinez Quarta dopo il rinnovo fino al 2028 sarà parte integrante del nuovo ciclo.