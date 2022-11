MANZUOLI (EX ACF) A FV: " IN 30/45 GIORNI NICO È RECUPERATO. CASTRO TORNA A GENNAIO"

Per parlare del report medico riguardo all'infortunio di Nico Gonzalez Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il dottor Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina: "Non facendo riferimento al caso specifico, serve un certo periodo di tempo per rimettersi dq uesto tipo di infortunio, colpisce una zona del muscolo molto sensibile perché è zona di passaggio tra tendine e muscolo, quindi è molto sensibile per le sensazioni soggettive che dà il muscolo. E' una lesione che sicuramente impedisce al giocatore di fare i mondiali".

La tendinite avuta in passato c'entra qualcosa?

"La lesione è nel punto dove il muscolo continua nel tendine quindi le zone sono molto vicine, può esserci un nesso con l'infortunio precedente come no. Anche lui voleva prendere tutte le precauzioni per i mondiali,credo sia andato dietro a delle sensazioni, il problema sembrava risolto, in caso fosse stato il tendine non rappresenta una ricaduta".

Sulla comunicazione società giornalisti...

"Già ai miei tempi andavano chiesti moltissimi consensi per la privacy, inizialmente io per molti anni andavo in sala stampa e c'era proprio un colloquio con i cronisti come adesso lo sto avendo con voi, è la società a dare le regole".

Tempi di recupero? "Secondo me siamosul mese, mese e mezzo"

Castrovilli? "C'era una lesione del collaterale interno legata a quella del menisco e quella del crociato, i tempi di recuperi previsti erano abbastanza lunghi e tali si sono rivelati, io credo che con questi due mesi di tempo dopo il mondiale possa tornare in campo".