Mandragora nella storia viola come Tomovic che lo applaude: "Gli auguro tante altre presenze e un trofeo"

Le lacrime di Rolando Mandragora mentre raccontava il periodo più bello della sua carriera in diretta tv ieri hanno commosso tutti. Sei gol stagionali, di cui 4 in Conference e un record battuto in Europa sono i suoi numeri. Quella di ieri era infatti la sua 34esima presenza nelle competizioni euriopee in viola che lo ha portato a riscrivire la storia della Fiorentina che è appartenuta, in questi anni, a Nenad Tomovic, fermo a 33. Quasi per una coincidenza nella storia viola sono entrati due giocatori tutto sommato "normali", dai nomi non altisonanti, che però hanno sempre onorato la maglia della Fiorentina e si fanno volere bene dai tifosi per essere "uomini" prima che giocatori.

Il messaggio di Tomovic a Mandragora

Proprio il difensore serbo ha voluto mandare, attraverso FirenzeViola, un messaggio al suo erede: "E' sempre bello quando entri nella storia di un club e uin questo caso si tratta di record europee. Per me significa in primis che la squadra ha fatto bene ed ha giocato tante partite in Europa. Noi giocatori siamo fortunati quando possiamo giocare tante partite in in Europa. Prima il record l'ho fatto io perché la mia Fiorentina ha giocato tante partite in Europa ed io le ho giocate quasi tutte, ora tocca a Rolando e gli auguro di fare tante presenze in più e di vincere un trofeo in Europa".

Rinnovo in estate

Rolando Mandragora questa opportunità ce la potrebbe avere, sia in questa stagione che nelle prossime se la Fiorentina resterà in Europa e se il centrocampista, a suon di gol e di record battuti, prolungherà il suo contratto. Al momento non è una priorità per nessuno, visto che il contratto scadrà nel 2027 ma a fine stagione se ne parlerà di sicuro: il club valuterà se il centrocampista fa parte dell'ossatura di questa squadra o se ritiene debba essere parte del rinnvoamento che la dirigenza porta avanti; allo stesso tempo il giocatore sa che Fiorentina o meno, le offerte ora non gli mancano. Sarà dunque solo una questione di obiettivi comuni o meno.