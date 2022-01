LUCCHESI A FV: "VLAHOVIC? ME L'ASPETTAVO. OFFERTA DELLA JUVE IRRINUNCIABILE"

"Su Vlahovic sono stati scritti fiumi di parole. La Fiorentina da un punto di vista aziendale ha capitalizzato al massimo la situazione in cui si trovava. Il ragazzo aveva preso quella direzione lì, voleva andare alla Juventus. Sostituirlo adesso è facile, soprattutto perché siamo in corsa. Ma la Fiorentina si è prontamente mossa acquistando Cabral. Non lo conosco e non voglio esprimere giudizi frettolosi, certo è praticamente impossibile che sia migliore di Vlahovic”. Questa l’opinione di Fabrizio Lucchesi, dirigente di grande esperienza con un passato nella società viola, che ha commentato così il passaggio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina.

Lei lo aveva pronosticato in tempi non sospetti un suo passaggio alla Juventus…

“Sì, mi ricordo che ai tempi le mie dichiarazioni fecero scalpore, ma un po’ me lo aspettavo. La Juventus faceva fatica ed aveva bisogno di un giocatore del genere e, col passare del tempo, il potere della Fiorentina sul giocatore diminuiva sempre di più.

Secondo lei la Fiorentina poteva gestire meglio l’affare Vlahovic?

“Adesso si trattava di chiudere in maniera migliore possibile una situazione difficile. La società ha agito come meglio poteva, guadagnando comunque tanto dalla cessione di un calciatore che voleva andarsene. Il problema sulla gestione di Vlahovic va ricercato tornando ancora più indietro, quest’estate era già tardi per proporre il rinnovo. Adesso la Fiorentina si ritrova in mano molti soldi, ma anche con tutti questi quattrini è difficile sostituire un giocatore come il serbo, credo che, tra quelli della sua età, sia tra i più forti d’Europa”.

Difficile quindi sostituire uno come Vlahovic, la Fiorentina ne esce tecnicamente molto ridimensionata?

“Non so dirlo, è presto per esprimersi. I tre acquisti fatti a gennaio non so quanto possano sopperire alla partenza di Vlahovic. Ripeto però che la Fiorentina ha fatto il possibile. Arrivati a questo punto e con la situazione economica che c’è in questo periodo, l’offerta della Juventus era impossibile da rifiutare. Se poi si guarda al lato tecnico, nonostante tutti questi soldi presi è difficile che la Fiorentina possa potenziarsi”.