LIVE MERCATO: MENO DI 48 ORE ALLA CHIUSURA. SI CERCA UN ESTERNO. INTERESSE PER MANGALA

FirenzeViola.it

10:20- Arrivano alcuni importanti aggiornamenti sul mercato della Fiorentina: SkySport riporta infatti un interesse dei viola per Orel Mangala, centrocampista belga dell'Olympique Lione. Il classe '98, protagonista col Belgio nello scorso Europeo, è corteggiato da tempo dall'Everton ma la Fiorentina sta cercando di inserirsi in extremis nell'operazione. Intanto, aggiunge Sky, proseguono i contatti per Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria.

9:40 - Intanto è atteso oggi in città Matias Moreno, difensore argentino classe 2003 proveniente dal Belgrano che firmerà un contratto di cinque anni e percepirà un ingaggio da 400 mila euro a stagione. Il Belgrano, cui la Viola ha versato 5 milioni di euro, si è assicurato il 10% sull'eventuale futura rivendita

9:28 - Almeno un paio i colpi da piazzare: Pradè e Goretti vogliono assicurarsi un esterno, come richiesto da mister Palladino, ma puntano anche un centrocampista (magari in prestito) viste le voci sempre più intense che vorrebbero Amrabat via da Firenze entro domani sera. Sul centrocampista marocchino c'è il Fenerbahce. Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre, ma la Fiorentina non può aspettare tutto questo tempo perché, nel caso di una cessione, la società deve trovare un sostituto entro la mezzanotte di domani (a meno che non arrivi uno svincolato). Poi c'è da pensare anche alla difesa, con un altro innesto che non guasterebbe.

Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di mercato: il gong sarà alla mezzanotte di domani sera, momento entro il quale la Fiorentina dovrà concludere i suoi colpi (quantomeno quelli in entrata). E proprio i viola sono una delle società più attive in questi istanti.