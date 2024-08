BREKALO, Sul croato ci sono Venezia e Glasgow Rangers

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Josip Brekalo, non convocato da Raffaele Palladino per la sfida di oggi contro la Puskas Akademia, non rientra nei piani della Viola. Il giocatore adesso sta cercando una nuova sistemazione e secondo quanto raccolto da TMW, i due club interessati al croato sono Venezia e Glasgow Rangers. Brekalo dovrà quindi decidere se rimanere in Italia e lottare per la salvezza, aggregandosi così agli ex viola Duncan e Lucchesi, oppure andare all'estero e giocare in Europa League ma in un campionato meno competitivo.