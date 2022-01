LIVE FV, VIA ALL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO: PULGAR VERSO LA TURCHIA, C'È IL DUBBIO ALVAREZ

11:48 - Anche l'agente Beppe Accardi, ai microfoni di Firenzeviola.it, ha voluto dire la sua sulla cessione di Vlahovic alla Juventus: "Vlahovic è il colpo più importante del mercato. Me lo aspettavo: avendo visto il giocatore che rifiutava offerte importanti dall’estero era chiaro che la sua intenzione era di andare in un club di prima fascia italiana e la Juventus in questo è il top. Credo sia stata un’operazione giusta e logica. Sono stati bravi tutti, anche la Fiorentina a non andare muro contro muro e riuscire a monetizzare al massimo dalla cessione”.

11:36 - Così l'intermediario di mercato Lorenzo De Santis ai microfoni di Firenzeviola.it: "Alvarez del Penarol? E' un giocatore forte, il classico numero 9 che sta in area: se non verrà riscattato Piatek, può essere un'alternativa importante. Ha 20 anni ma ha numeri importanti. Ha un bel fiuto del gol, buona tecnica e forte di testa. Se si può chiudere in giornata? Il Penarol non ha fretta di chiudere: tutto balla attorno alla percentuale di rivendita, ci potrebbe essere una via di mezzo".

11:28 - Secondo quanto riferito stamattina da La Nazione, ieri in tarda serata si è sparsa una voce dell’ultima ora. Se l’ex viola non dovesse trovare una nuova collocazione in queste ultime battute di mercato, il prestito di Matias Vecino dall’Inter può essere una soluzione alla quale la Fiorentina non si tirerebbe indietro. Forse una suggestione o forse no, spiega il quotidiano.

10:55 - Aleksandar Kolarov è pronto a lasciare l'Inter. Secondo le ultimissime raccolte da TMW il serbo ha oramai deciso il proprio futuro e nella giornata di domani andrà in scena l'incontro decisivo per definire la risoluzione con la società nerazzurra. Il classe '85 saluterà l'Inter dopo sole 15 presenze e come ventilato nei giorni scorsi si avvia verso il ritiro dal calcio giocato.

10:33 - Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio vengono spiegati alcuni dettagli della trattativa che la Fiorentina ha imbastito per portare Augustin Alvarez in Italia: gli uomini di mercato di Commisso hanno cercato di venire incontro alle istanze del Peñarol. L’offerta è stata alzata fin quasi ai 17 milioni della clausola rescissoria inserita sul contratto di Alvarez, articolandola intorno ai bonus: la Fiorentina ha aggiunto sul piatto 2-3 milioni da ricavare dai risultati individuali dell’attaccante 21enne e di squadra in aggiunta ad una base fissa da 13 milioni. Totale: 16 milioni. Cifra che incontra i favori del Peñarol, mentre non incontra quelli della Fiorentina la controproposta in arrivo dal Sudamerica di fissare al 30 per cento la quota a fronte di una futura cessione di Alvarez: la società viola ha alzato l’offerta da 13 milioni a 16 complessivi, proprio perché non vuole andare oltre il 10 per cento sulla rivendita.

10:09 - La Fiorentina vuole chiudere il suo mercato di gennaio con l'innesto della punta classe 2001 del Penarol Augustin Alvarez: si parla di questo e non solo questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: va ancora trovata la quadra con il club. La Fiorentina ha fatto recapitare già un paio di offerte, l’ultima intorno ai 13 milioni più bonus ma nodo principale resta quello legato alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Impensabile per i viola arrivare al 30% chiesto inizialmente dal Penarol.

9:57 - Erick Pulgar, dopo le titubanze di ieri, viaggia spedito verso la Turchia: secondo quanto appreso in questi minuti da Firenzeviola.it, il centrocampista si trasferirà in prestito secco (e gratuito) al Galatasaray, con pagamento dello stipendio da parte club turco (Pulgar guadagna 1,3 milioni netti a stagione).

Inizia ufficialmente quest'oggi l'ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato, edizione 2022. Alle ore 20 di oggi, infatti, dovranno terminare tutte le trattative, che sono iniziate lo scorso 3 gennaio. Firenzeviola.it, come sempre, seguirà attraverso il suo classico LIVE ogni affare che verrà sviluppato e portato a termine nel corso delle prossime 10 ore, non solo per ciò che riguarda la Fiorentina (che potrebbe ancora effettuare una cessione, nella fattispecie si parla di una possibile partenza di Pulgar verso il Galatasaray, e un innesto, con il nome di Augustin Alvarez del Penarol in pole position) ma anche relativamente agli altri 19 club di Serie A.

Da capire se i dirigenti viola Pradè e Barone saliranno a Milano per la giornata conclusiva del mercato oppure resteranno nel quartier generale del centro sportivo "Astori" per limare le ultime operazioni. Questa, intanto, la situazione che riguarda i viola dopo circa un mese di mercato:

ACQUISTI: Ikoné (a, Lille, 15), Piatek (a, Hertha Berlino, p), Cabral (a, Basilea, 14,5+2)

CESSIONI: Benassi (c, Empoli, p), Vlahovic (a, Juventus, 70+10) , Cerofolini (p, Alessandria, p), Montiel (a, Atlético Baleares, p), Lovisa (c, Pordenone, p), Dalle Mura (d, Pordenone, p).