LIVE FV, SQUADRA AL CS: ATTESA SUL FUTURO DI MONTELLA

10:21 - Nella giornata di oggi era prevista anche la partenza di Joe Barone, che per ora non si è palesato

10:16 - Joseph Commisso è ripartito dall'hotel dove alloggia nel centro di Firenze, con ogni probabilità - secondo quanto da noi raccolto - per far ritorno in America

10:02 - Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, va dritto al punto su Montella scrivendo: "L'impressione è che durante la sosta Commisso presenterà il conto al tecnico campano"

09:53 - Numeri decisamente impietosi per Vincenzo Montella fino ad ora: in 25 partite in Serie A, dal suo ritorno in viola nel 2019, sono solo 4 le vittorie e ben 14 le disfatte (CLICCA QUI)

09:41 - Kevin-Prince Boateng ha lasciato il centro sportivo. L'attaccante ghanese è uscito dalla struttura con la sua macchina pochi istanti fa

09:32 - Attesa crescente per quanto concerne il futuro del tecnico ex Siviglia e Milan, soprattutto dopo le parole del ds Pradè ieri sera: "Dovremo prendere decisioni, sarà una nottata lunga perché dobbiamo pensare. A caldo non saprei dire cos'abbiamo nella testa"

09:19 - Secondo quanto raccolto dai nostri inviati, Vincenzo Montella si trova già dentro ai Campini da prima delle 08:00

09:04 - Tutto tace anche presso l'albergo dove alloggia Joe Barone

08:30 - La squadra è arrivata per l'allenamento odierno

07:55 - Lo staff della Fiorentina è già all'interno del centro sportivo

07:45 - Comincia il live di FirenzeViola.it di una giornata che si preannuncia molto lunga, vista la panchina di Vincenzo Montella sempre più in bilico dopo la disfatta per 4-1 incassata ieri contro la Roma. E' attesa una presa di posizione sul tecnico