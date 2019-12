MONTELLA, Da ottobre solo 2 punti: numeri shock

Vero e proprio tracollo ieri sera da parte della Fiorentina contro la Roma. Il quale in realtà non è altro che la prosecuzione di un periodo oltremodo sciagurato per la squadra di Vincenzo Montella, i cui numeri sono sempre più impietosi: basti pensare che da poco meno di due mesi a oggi, sono stati raccolti solo due punti in campionato. Tant'è vero che l'ultima vittoria dell'Aeroplanino risale al 30 ottobre, quando in casa del Sassuolo ha avuto luogo la rimonta del club di viale Fanti per 2-1 (con, tra l'altro, il suo vice Russo in panchina).

Dopodiché un pareggio col Parma e lo scivolone di Cagliari (5-2 per i sardi) che ha aperto una salita per i viola quasi insormontabile, visto che da allora è stato raccolto solo un punto al 92' contro l'Inter. Ma analizzando i numeri dell'Aeroplanino in Serie A dal suo ritorno a Firenze - il 14 aprile 2019 contro il Bologna - troviamo 25 partite di cui 7 pareggi, ben 14 sconfitte (più della metà, 8, subite nell'attuale stagione) e solo 4 vittorie. Insomma, i numeri non remano certamente a favore del tecnico campano. Nell'attesa di una decisione definitiva da parte della proprietà gigliata.