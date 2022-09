LIVE FV, FIORENTINA-VERONA 1-0: AL VIA LA RIPRESA

9' - Doppio cambio Verona: fuori Tameze e Lazovic, dentro Kallon e Veloso.

7' - OCCASIONISSIMA BONAVENTURA! Il neo entrato si ritrova la palla al limite dell'area e lascia partire una grande sciabolata parata da Montipò.

5' - Problema per Amrabat: CAMBIO VIOLA. Fuori il marocchino soccorso dai medici e dentro Bonaventura con Mandragora vertice basso.

3 - Kouamè lanciato in area fermato al limite dell'area da Gunter ma per l'arbitro non c'è fallo, moromoreggia il pubblico.

2' - Brutto fallo su Sottil, ammonito Hien.

1' - Cioffi toglie un disastroso Coppola, che ha sofferto molto su Kouame, ed inserisce Dawidowicz.

1'- iNIZIATA LA RIPRESA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

45' +3' - FINITO IL PRIMO TEMPO! La Fiorentina va a riposo sul parziale di 1-0 grazie al gol di Ikoné al 13', Biraghi invece al 26' fallisce il raddoppio dal dischetto! Ma è una Fiorentina che sta reagendo al periodo negativo, di fronte ad un Verona a sua volta pericoloso in alcune occasioni.

45' +2 - Verona in attacco con Herny che ribatte fuori un tiro teoricamente pericoloso di Lasagna.

45' - Dati tre minuti di recupero.

43' - Ancora un'occasione per Ikoné che però perde il momento in area.

36' - Sottil scatenato sulla sinistra, quasi dal fondo crossa al centro ma il pallone è intercettato in angolo. Poi nulla di fatto sullo svliluppo.

35' - Secondo giallo in casa Verona: Herny.

32' - GIALLO PER AMRABAT! Il marocchino perde palla e per rimediare tira per la maglia il giocatore del Verona: l'arbitro lo ammonisce!

29' - DOPPIA OCCASIONE VIOLA! Montipo' si supera parando in angolo prima il tiro di Venuti, allungandosi oltre la traversa, poi di Martinez Quarta.

27 - Sulla ripartenza doppia occasione per il Verona:prima bravo Quarta a salvare in angolo ma sul cui sviluppo c'è il GOL DI HERNY ANNULLATO però per fuorigioco.

26' - Sul dischetto Biraghi: PARATO!!! Il terzino tira troppo prevedibile cercando la precisione e Montipò respinge poi la palla viene allontanata. E' il terzo rigore sbagliato su 5 tirati in serie A dal capitano viola.

25' - RIGOREEEE PER LA FIORENTINA. Guadagnato da Kouame che fa anche ammonire Coppola.

24' - Occasione viola per Kouame che però non riesce a trovare lo spazio per girarsi e l'azione sfuma.

22' - PRIMO AMMONITO DELLA GARA: MANDRAGORA!

21'- Ancora un'occasione viola confezionata da Sottil, cross finale di Venuti che Mandragora non aggancia di poco con deviazione in angolo sullo sviluppo del quale c'è quasi un autogol che porta ad un secondo, ma improficuo, angolo per i viola.

19' - Tiro di Sottil che nell'occasione si fa male. Per fortuna il giocatore, nonostante il soccorso dei medici, si rialza.

13' - GOOOL GOOOOL GOOOOOL! FIORENTINA IN VANTAGGIO CON IKONE!!! Il francese si accentra dribblando Coppola e lascia partire un bel tiro all'angolo del primo palo sul quale Montipò non può arrivare: 1-0!

12' - Occasione viola!! Dalla sinistra Sottil innescato da Barak cerca la testa di Kouame che però spizza alto.

9' -Fiorentina in avanti con Mandragora che lascia partire un tiro da fuori area di poco fuori. La

6' - Gara già molto viva con le due squadre che si attaccano a vicenda. Ora l'arbitro ha fermato il gioco per valutare una situazione nell'area viola ma nulla di fatto.

4' - Occasione viola! Ma l'ivoriano non riesce a colpire la palla in mezzo ad una selva di gambe e l'azione sfuma.

3' - Barak perde una palla pericolosa che poi rinvia Ranieri riuscendo in qualche moso ad allontanarla.

2' - Biraghi riceve un colpo e rimane a terra, devono entrare i medici ma poi il giocatore si rialza e riprende il gioco.

1' - Subito Verona all'attacco con Lasagna che lascia partire un tiro che però finisce molto largo.

1' - PARTITI!!

La gara inizia con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche. Applausi al fischio dell'arbitro.

Alle ore 15 fischio d'inizio di Fiorentina-Verona allo stadio Franchi con la squadra di Italiano chiamata al riscatto dopo la debacle di Bologna e soprattutto Istanbul. Il tecnico si affida ad una formazione quasi sperimentale con Kouame prima punta e Mandragora mezzala, Quarta recupera e gioca in coppia con Ranieri. Seguite tutte le emozioni della partita su Firenzeviola con la diretta testuale a cura di Luciana Magistrato. Ecco intanto le formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Kouame, Sottil. Allenatore: Italiano. A disp.: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Cabral, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Hrustic, Lasagna; Henry. Allenatore: Cioffi. A disp.: Chiesa, Berardi, Doig, Veloso, Verdi, Ceccherini, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Cortinovis.