LIVE FV, FIORENTINA-LUCCHESE 4-0: AUTOGOL E POKER VIOLA

71' - Incredibile errore di Eysseric. Cross di Venuti per Kouame che a botta sicura conclude di testa, ma Coletta ribatte. Il pallone rimane lì e a porta quasi vuota Eysseric mette sul fondo, ma l'ivoriano lo ha leggermente disturbato al momento della conclusione.

68' - Dopo un colpo di testa di Kouame su corner finito alto, la Fiorentina opera due cambi: dentro Ghidotti e Benassi, fuori Terracciano e Amrabat.

64' - ARRIVA IL 4-0! Lirola salta l'avversario diretto sull'out di sinistra poi mette in mezzo e trova la sfortunata deviazione da parte di Solcia. Autogol che scaturisce un altro gol per i viola.

61' - Altra occasione viola con Kouame che scarica per Duncan: lil ghanese prova da fuori area, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

56' - Doppio cambio in casa viola: Igor e Saponara out, Ceccherini e Eysseric in.

55' - 3-0 PER LA FIORENTINA. Recupero palla alto di Kouame, poi azione che si sviluppa e palla che arriva a Ribery che in area di rigore si libera di un uomo e scaraventa in rete il 3-0.

51' - Ancora tutto molto facile per i viola con Kouame che anticipa Coletta e Solcia, ma l'estremo difensore ospite tocca quanto basta per mettere in corner. Sugli sviluppi dello stesso prova a deviare l'ivoriano, ma il pallone finisce sul fondo.

49' - HA RADDOPPIATO LA FIORENTINA! Christian Kouame con un colpo di testa sul secondo palo, ottimamente servito da Duncan dopo un calcio d'angolo battuto velocemente, fa 2-0.

47' - Grandissima parata di Terracciano su Convitto! Bello spunto di Kosovan che serve il compagno, ma l'estremo difensore locale è attento e risponde presente.

46' - Prima occasione della ripresa per la Fiorentina con Amrabat che recupera un ottimo pallone e serve Saponara al limite: destro deviato in corner.

45' - Si riparte al Franchi. La Lucchese inserisce Kosovan e sostituisce Nannelli.

--- INTERVALLO ---

45' - Si conclude così il primo tempo della sfida con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Franck Ribery.

39' - GOL DELLA FIORENTINA! FRANCK RIBERY! Meritatissimo vantaggio dei viola con il francese che viene servito da Lirola ed insiste per saltare due calciatori della Lucchese, dopodiché conclude con il destro sul secondo palo e fulmina Coletta.

37' - Ripartenza della Fiorentina velocissima con Ribery che trova Saponara. L'ex Lecce conclude forte sul primo palo da ottima posizione, ma trova ancora la deviazione di Coletta.

36' - Altra offensiva della Lucchese, ma la conclusione di Convitto è facilmente controllabile da Terracciano.

34' - Sempre Kouame, sempre Coletta. Sono loro due i protagonsti di questi momenti di gara con il numero uno ospite che para facilmente dopo un tiro al volo dell'ivoriano ottimamente servito da Ribery.

30' - ANCORA KOUAME! Tutto solo davanti a Coletta ottimamente servito da Ribery sbatte ancora sull'estremo difensore ospite che molto attento tocca e respinge con i piedi.

29' - CHE CHANCHE PER KOUAME! Dopo un cross dal settore destro, il classe '97 tocca quanto basta per superare Coletta che però con un incredibile colpo di reni ritrova la palla poco prima della linea. La sfera sembrava però essere entrata.

26' - Gran conclusione di Cruciani per la Lucchese dalla lunga distanza, ma Terracciano è molto bravo e devia in calcio d'angolo.25' - Cominciano a diventare tante le occasioni della Fiorentina con Lirola che da ottima posizione crossa, ma trova la risposta in corner di Coletta.

23' - Altro bello sviluppo dei viola che porta ad un calcio d'angolo dopo un ottimo intervento di Solcia.

22' - Grande calcio di punizione di Ribery sul quale Coletta vola, ma accompagna solamente sul fondo.

20' - PALO di FRANCK RIBERY! Grandissima giocata dal settore destro che lo porta ad accentrarsi al limite dell'area di rigore e scaricare un gran mancino sul quale Coletta è molto bravo ad intervenire e fortunato nel trovare la deviazione del montante.

18' - Occasionissima per la Fiorentina con Venuti! Molto bene i viola in possesso, alla fine Lirola trova un gran cross per l'altro esterno che di testa trova la pronta risposta di Coletta da posizione molto ravvicinata.

15' - Ancora Lirola al tiro, ancora alta la sua conclusione. Spagnolo servito ottimamente da Ribery sull'out sinistro, converge e calcia, ma non trova lo specchio.

12' - La Fiorentina continua a fare collezione di angoli. Stavolta Saponara batte corto con Duncan che cerca Igor, sponda per Caceres che da ottima posizione calcia alto.

8' - PALO della Fiorentina! Sul corner di Saponara, grande stacco di Pezzella che coglie il legno.

7' - Spunto di Ribery che salta secco il difensore della Lucchese e poi conquista un angolo.

5' - Amrabat scodella in area un pallone interessante che viene deviato in corner dalla difesa ospite che rischia l'autogol.

1'- Prima occasione per i viola con Lirola che dentro l'area calcia, ma la sua conclusione viene ribattuta da un avversario.

0' - VIA! Si parte con il primo pallone giocato dalla Fiorentina.

Queste le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA: Terracciano; Igor, Pezzella (C), Caceres; Venuti, Saponara, Amrabat, Duncan, Lirola; Ribery, Kouame.

LUCCHESE: Coletta, Cellamare, Papini, Cruciani, Solcia, Benassi (C), Nannelli, Meucci, Bitep, Convitto, Molinaro.

Seconda amichevole stagionale per la Fiorentina, prima ufficiale, che sfiderà a breve la Lucchese, squadra che milita in Lega Pro. Iachini cercherà di capire a che punto della preparazione sia atletica che tecnica saranno i suoi ragazzi, ma comunque tutto senza forzare troppo visto che a breve inizieranno impegni più importanti. FirenzeViola.it vi racconterà in diretta cosa accade: restate con noi!