LIVE FV, FIORENTINA-CROTONE 2-0: DOPPIO GRAN GOL VIOLA

40' - Luperto decisivo in chiusura su Vlahovic dopo un cross preciso di Biraghi.

38' - Copre bene la Fiorentina sulle ripartenze del Crotone. Un primo tempo pressoché perfetto fin qui della squadra di Prandelli.

35' - Si fa vedere di nuovo in avanti il Crotone, con un tiro dalla distanza di Messias che per poco non pesca Simy in area. Copre bene la difesa viola.

32' - Ancora un'azione propiziata da Castrovilli, che lascia sul posto un avversario e serve Ribery in area. Il francese di prima appoggia al centro per Vlahovic, per il quale è un gioco da ragazzi scaricare il mancino in porta da due passi. Fiorentina sul doppio vantaggio!

32' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! ALTRO GOL PREGEVOLE DELLA FIORENTINA! SEGNA VLAHOVIC!

30' - Giallo per Zanellato, entrato in scivolata su Bonaventura in uscita.

30' - Mentre la pioggia si fa decisamente più insistente sul Franchi, i ritmi si sono leggermente abbassati. Il Crotone prova a farsi vedere in avanti.

27' - Lo stesso Vlahovic gira debolmente in porta un cross di Caceres. Blocca Cordaz.

27' - La Fiorentina continua a restare in pressione e sembra divertirsi con qualche giocata di fino. Vlahovic viene steso a centrocampo.

24' - Vlahovic! Lanciato in contropiede da Amrabat calcia potente con il sinistro: si oppone con il corpo Marrone.

23' - Pericoloso dall'altra parte il Crotone, prima con Pereira che scappa a Pezzella, poi con Dragowski che di pugno allontana un cross.

20' - Giocata di Castrovilli sulla sinistra, tunnel e cross basso per Caceres. Il pallone viene allontanato sul petto di Bonaventura che stoppa e tira al volo sul sette a scavalcare Cordaz. Fiorentina in vantaggio!

20' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! EUROGOL DI BONAVENTURA!!

20' - Dopo un minuto circa di interruzione riparte il match. Cordaz pare in grado di continuare.

18' - Problema per Cordaz che costringe l'arbitro a fermare il gioco. Primi venti minuti piuttosto noiosi al Franchi.

15' - Bella folata di Castrovilli che crossa dalla sinistra: dalla parte opposta colpisce di testa Caceres, coperto però. Palla allontanata dalla difesa.

13' - Altra buona occasione da punizione per la Fiorentina, ma anche questa volta Biraghi spreca crossando debolmente.

10' - Calcia Biraghi, ma spara alto. Occasione sprecata per la Fiorentina.

9' - Castrovilli guadagna un ottimo fallo al limite, subendo punizione da Djidji.

8' - È il Crotone a gestire palla in questo inizio. La Fiorentina non ha fretta e aspetta.

5' - Messias subito molto attivo sulla destra. Un suo cross dopo un malinteso Castrovilli-Ribery viene ben coperto dalla difesa della Fiorentina.

4' - Giallo per Igor che esce malissimo su Messias a centrocampo e poi lo trattiene vistosamente.

1' - Caceres regge bene su Reca e gli ruba palla su un possibile contropiede tentato subito dal Crotone, con la Fiorentina che si era sbilanciata in avanti.

0' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, questa sera in completo viola. Ospiti in bianco.

20.44 - Risuona l'inno viola al Franchi, poi è il turno delle squadre. Prima quella arbitrale guidata da Piccinini.

La Fiorentina riprende il suo cammino in campionato dopo il doloroso 6-0 di Napoli e lo fa con una partita molto delicata. All'Artemio Franchi arriva il Crotone di Stroppa, ultimo in classifica ma reduce dalla preziosa vittoria contro il Benevento. Per gli uomini di Prandelli l'impegno sarà tutt'altro che semplice, ma può essere una buona occasione per respirare un po' in classifica e risalire qualche posizione. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Luperto, Pereira, Reca, Zanellato, E. Henrique, Vulic, Marrone, Messias, Simy