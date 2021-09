LEDESMA A FV: "NON CREDO SIA STATO FACILE TENERE VLAHOVIC, MA DECISIONE GIUSTA. BURDISSO PUÒ IMPARARE DA PRADÈ"

Intercettato durante la consegna del Castagna D'Oro, premio nazionale Pietro Calabrese, l'ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dei due argentini-viola e del nuovo direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso:" Di Nico se ne parlava tanto già in Argentina. Il suo inizio dimostra il suo valore: è riuscito a calarsi subito nel calcio italiano, in una Fiorentina che aveva vissuto annate sofferte. La storia dice che gli argentini in Italia spesso fanno bene. Anche Quarta è un giocatore che può dare tanto, lui l'ho seguito molto e so che è un difensore importantissimo".

Su Burdisso, come lo vede nel suo nuovo ruolo?

"Burdisso penso possa fare bene, accanto ad un personaggio come Pradè può acquisire esperienza. Nicolas è una persona seria, ha intrapreso questa strada con decisione e penso possa essere la decisione giusta per il suo futuro".

Le piace la nuova Fiorentina?

"La Fiorentina ha un allenatore molto bravo e si è rinforzata sul mercato. Ci sarà bisogno di tempo per vedere dei risultati".

Quanto è stato importante tenere Vlahovic per i viola?

"Tenere Vlahovic credo sia stato importante e difficile, la sua permanenza a Firenze è decisiva per il nuovo progetto che hanno in mente i viola