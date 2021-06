LE VACANZE DEI VIOLA: DRAGO A MYKONOS, RIBERY ERA A DUBAI, GETTONATE MALDIVE E ITALIA

Tutti pazzi per Mykonos, viola compresi. La Grecia si conferma una meta apprezzata dai calciatori anche nel 2021 (c'è stato anche Haaland prima di spostarsi in Spagna) e tra i viola, liberi dagli impegni agli Europei o in Copa America, sull'isola ellenica troviamo il portiere Bartlomiej Dragowski con la sua AgnIeszka. Il giocatore oltre al mare ha fatto tappa in uno dei ristoranti più in voga, il Nusr-et di Mykonos appunto, dove il ristoratore turco è uno dei più social per il suo modo di tagliare e salare la carne, facendola poi addentare ai clienti vip direttamente dal suo coltello. Così il rito è toccato anche a Drago con tanto di foto insieme, così come ha fatto il 'figliol prodigo' Sottil, appena ripreso dal Cagliari che lo aveva riscattato. In attesa di capire il suo futuro, con un nuovo allenatore, anche Ribery è stato in vacanza a Dubai dove - mega yacht a parte -non ha rinunciato comunque ad allenarsi per farsi trovare pronto: molto presto dovrà infatti sciogliere il nodo sull'eventuale rinnovo con i viola. Si è concesso una pausa a Dubai anche l'ormai ex Eysseric che è già ritornato al lavoro per una nuova avventura dopo l'addio alla Fiorentina.

Ma c'è anche chi preferisce l'Italia, che a bellezza non ha nulla da invidiare alle mete estere: Vlahovic si rilassa ( e si allena di notte) in Sardegna, dove - al Forte Village - è arrivato anche Jack Bonaventura con la famiglia, Venuti e la fidanzata Augusta hanno scelto Positano con escursioni a Capri (vacanza finita oggi). Versilia per Benassi, con la moglie che presto lo renderà padre per la terza volta. Proprio in Versilia continuano ad arrivare molti giocatori, dopo Gianluca Mancini, ieri c'era anche un altro ex, Sportiello con il procuratore Riso. Le mete esotiche romantiche restano gettonate: Maldive per il terzino Luca Ranieri, in attesa anche lui di capire cosa fare dopo il rientro dalla Spal, stesso discorso e metà di vacanza per Saponara con la bellissima modella Andreaa. Potremmo rivederli insieme allo Spezia? Chissà.

E c'è chi torna a casa o nei posti del cuore. Dopo l'impegno in nazionale, Amrabat è ad Amsterdam e con il fratello ha presenziato ad un torneo di padel per calciatori. Lirola invece è rimasto in Spagna tra moto d'acqua e allenamenti per farsi trovare pronto, Fiorentina o Marsiglia che sia. Il portiere Rosati è tornato a Roma per ora e ieri sera era con la famiglia a tifare per gli azzurri. Borja Valero in queste ore torna in Spagna ma solo in vacanza visto che ormai ha scelto di vivere a Firenze dove Rocio è la regina degli sport, tra Notturne di San Giovanni e i tornei di padel. Per quanto riguarda l'allenatore, con l'ormai ex Gattuso a Marbella, tra i possibili sostituti, Italiano hper staccare a scelto la Sicilia (dove in queste ore è andato anche il quasi ex Dainelli), Garcia invece è a Roma dopo qualche giorno in Sardegna con la compagna Francesca Brienza.