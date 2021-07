LE SCADENZE CONTRATTUALI DELLA FIORENTINA: IN 22 SONO ENTRATI NELL'ULTIMO ANNO

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha annunciato numerose interruzioni di vincoli contrattuali, sia nel reparto tecnico che soprattutto per quanto riguarda i calciatori della prima squadra. Dall'addio rumoroso di Ribery a quelli meno altisonanti di Eysseric e Olivera, ieri si sono esauriti 9 contratti pro. Come vi raccontavamo già nelle scorse ore, ne rimangono comunque ancora molti in dote al club viola: al momento sono ben 52 i contratti di calciatori della prima squadra (includendo pure Hristov, già ormai di fatto ceduto e Dalle Mura, under per età ma già da tempo fuori dalla Primavera). E se il 30 giugno per molti ha significato la fine, dal 1° luglio per numerosi altri è scattata ufficialmente la spia dell'ultimo anno di contratto rimanente. Per la precisione, a 22 calciatori di proprietà viola.

I nomi più pesanti sono ben noti, sono quelli di due difensori: da una parte capitan Pezzella e dall'altra Milenkovic. Per entrambi, specie il secondo che ha più mercato, sembra ipotizzabile la cessione in questa sessione di mercato. Contratti remunerativi e tutt'altro che banali, anch'essi all'ultimo anno di decorrenza, sono quelli di Bonaventura e Callejon: se l'ex Milan ha ben figurato nella sua prima stagione fiorentina (c'è un'opzione per il 2023), lo stesso non si può dire dello spagnolo. Da capire che ne sarà soprattuto del secondo, indiziato per un addio prematuro. A livello di peso vanno considerati anche gli ingaggi di di Benassi, tornato dal prestito al Verona in cui non è mai sceso in campo per via di un infortunio, e Saponara, che con Italiano ha già lavorato nella passata stagione. Tutti e due dovranno impegnarsi per convincere il neo-tecnico, e magari il club a prolungare loro l'accordo e non cederli.

Gli altri a scadenza 2022 sono contratti più "leggeri" e di giocatori dal minor rilievo nella rosa, partendo dai portieri Rosati, Brancolini e Ghidotti (questi ultimi due difficilmente rimarranno in forza all'attuale rosa), passando poi per i giovani centrali Chiti e Dutu saliti dalla Primavera (per entrambi c'è opzione a favore del club) fino ai rientranti Diks, Hristov (già però con le valigie in direzione Spezia), Illanes e E. Pierozzi nel pacchetto difensivo. Oltre a chi è citato sopra, a centrocampo scadranno al prossimo 30 giugno i contratti dei giovani Fiorini, Lakti e Lovisa, così come in attacco quelli di Graiciar, Spalluto, Trovato e Zekhnini.

Di seguito l'elenco completo delle scadenze contrattuali guardando l'intera rosa attuale della prima squadra della Fiorentina.

30 GIUGNO 2022 (22)

Brancolini, Ghidotti, Rosati; Chiti, Diks, Dutu, Hristov, Illanes, Milenkovic, Pezzella, Pierozzi E.; Benassi, Bonaventura, Fiorini, Lakti, Lovisa, Saponara; Callejon, Graiciar, Spalluto, Trovato, Zekhnini.

30 GIUGNO 2023 (12)

Cerofolini, Dragowski, Terracciano; Dalle Mura, Ferrarini, Ponsi; Meli, Pulgar; Gori, Koffi, Montiel, Vlahovic.

30 GIUGNO 2024 (16)

Biraghi, Igor, Lirola, Pinto, Ranieri, Terzic, Venuti; Amrabat, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pierozzi N., Zurkowski; Kokorin, Kouame, Sottil.

30 GIUGNO 2025 (1)

Martinez Quarta.

30 GIUGNO 2026 (1)

Gonzalez.