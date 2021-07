LA CARICA DEI 51: COM'È OGGI LA FIORENTINA 2021/2022

Che Fiorentina troverà Vincenzo Italiano? In attesa di capire l'operato sul mercato, può essere utile farsi un'idea sulla situazione che trova l'allenatore al suo primo effettivo giorno di Fiorentina, l'alba di una nuova stagione. Vediamo perciò, al 1° luglio, com'è composta la prima squadra della Fiorentina 2021/2022, analizzandola a blocchi. Per iniziare senza sbagliare, si può affermare che sia molto numerosa.

Si parte dalle conferme tra chi ha concluso la scorsa stagione. Dai portieri Dragowski, Terracciano, Rosati e Brancolini, passando a Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella e Venuti in difesa, cui si aggiungono i centrocampisti Amrabat, Bonaventura, Castrovilli e Pulgar, concludendo con Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel e Vlahovic in attacco. Al netto degli addii a fine contratto (dai più rumorosi Ribery, Borja Valero e Caceres a Eysseric e Olivera) e di chi era in prestito (Barreca e Malcuit) sono 19 i confermati. A questi si aggiungono anche i primi 3 acquisti: quello da record di Nico Gonzalez, il contro-riscattato Sottil e Maleh, preso in inverno e lasciato altri sei mesi al Venezia.

Ci sono poi i rientri dai prestiti. Dal portiere Cerofolini fino ai difensori, con Lirola il più rappresentativo tra i vari Dalle Mura, Diks, Ferrarini, Illanes, E. Pierozzi, Pinto, Ranieri e Terzic. Fuori invece Hristov, ormai alle visite con lo Spezia. Tre ritorni di peso come Benassi, Duncan e Saponara guidano la schiera dei centrocampisti rinfoltita da Lakti, Lovisa, Meli e Zurkowski. Rientrano pure anche gli attaccanti Gori, Graiciar, Koffi, Trovato e Zekhnini. Sono 22 in tutto, senza contare chi è ancora in prestito (Rasmussen, Fruk, Hanuljak), è stato riscattato (Lafont, Hancko, Beloko) o lasciato svincolare (Nannelli, Simonti, Bigica jr, Marozzi).

Per concludere, chi sale dalla Primavera. Giocoforza i 2001 sono fuori dalle giovanili e per i viola si tratta di 7 giocatori: i difensori Chiti, Dutu e Ponsi, i centrocampisti Fiorini e N. Pierozzi e gli attaccanti Longo e Spalluto. Vanno a sommarsi al totale, che racconta di un lavoro di cesoie per Pradè. La Fiorentina oggi conta ben 51 giocatori da prima squadra sotto contratto per la nuova stagione. Eccoli di seguito, suddivisi per ruolo ed in ordine alfabetico.

PORTIERI (5)

Brancolini - Cerofolini - Dragowski - Rosati - Terracciano

DIFENSORI (18)

Biraghi - Chiti - Dalle Mura - Diks - Dutu - Ferrarini - Igor - Illanes - Lirola - Martinez Quarta - Milenkovic - Pezzella - Pierozzi E. - Pinto - Ponsi - Ranieri - Terzic - Venuti

CENTROCAMPISTI (14)

Amrabat - Benassi - Bonaventura - Castrovilli - Duncan - Fiorini - Lakti - Lovisa - Maleh - Meli - Pierozzi N. - Pulgar - Saponara - Zurkowski

ATTACCANTI (14)

Callejon - Gonzalez - Gori - Graiciar - Koffi - Kokorin - Kouame - Longo - Montiel - Sottil - Spalluto - Trovato - Vlahovic - Zekhnini