FirenzeViola Pioli aspetta Fortini e fa le prime valutazioni: il bilancio della settimana di ritiro

Si è conclusa la prima settimana di ritiro della Fiorentina al Viola Park, in attesa dell'amichevole contro la Primavera stasera alle 20 che sancirà la chiusura di sette giorni iniziati con il Viola Carpet e finita al caldo di Bagno a Ripoli. In mezzo le parole di Stefano Pioli e di Dzeko e Fazzini, a conferma di un nuovo corso partito nel solco dell'entusiasmo e della voglia di migliorare quanto fatto la scorsa stagione, il risultato migliore in termini di punti in Serie A dell'era Commisso. Tra le tante valutazioni che Pioli e il suo staff hanno iniziato a fare in vista della prossima annata c'è solo un elemento che ancora manca del tutto, ed è chi sarà il vice Dodo.

Aspettando Fortini

Pradè lo disse fin dalla conferenza stampa che poi ha sancito le dimissioni di Palladino a poche ore di distanza: la volontà della Fiorentina è quella di non mandare di nuovo in prestito Niccolò Fortini ma anzi di puntare sul classe 2006 per la fascia destra. Una volontà confermata anche da Pioli che nelle scorse settimane ha potuto rivedere le migliori azioni del laterale alla Juve Stabia la scorsa stagione. Prima di prendere una decisione definitiva però il tecnico aspetta di poterlo allenare, perché a causa di un problema muscolare ancora totalmente da risolvere, il nativo di Camaiore si è sempre allenato a parte fino ad ora. La prossima settimana dovrebbe essere dunque il momento per poterlo vedere in gruppo: la guarigione completa di Fortini si avvicina e Pioli non vede l'ora di poterlo valutare per bene.

Il titolare resta Dodo

I giorni di allenamento hanno inoltre certificato una cosa: Dodo non è affatto un separato in casa e anzi, i suoi sorrisi e il suo atteggiamento sono stati forse la notizia migliore al pari della motivazione di Kean. Il rinnovo con il laterale è lontano e le parti non stanno parlando ma questo non sta creando affatto problemi nell'avventura del brasiliano a Firenze, quindi ad oggi la strada sembra tracciata per una stagione che dovrebbe vedere ancora una volta Dodo protagonista sulla destra. Un altro tassello per la Fiorentina che sta nascendo.