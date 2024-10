LANDUCCI A RFV: "DE GEA FORTE MA NEGLI ANNI RIMASTO AL SOLITO LIVELLO. TERRACCIANO AFFIDABILE"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Landucci, vice allenatore di Max Allegri alla Juventus e anche ex viola, ha parlato durante la trasmissione Colpi d'Ala su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul ruolo del portiere: "Il ruolo del portiere è cambiato molto. Gli allenatori cercano i portieri bravi coi piedi, ai miei tempi non era così. Forse ora la moda sta un po' cambiando, però gli allenatori trovano sempre ogni tipo di contromisura. Per me l'importante è che il portiere pari, poi se è bravo con i piedi ancora meglio".

Il difensore deve stare più attento oggi? "Io prendo per esempio i due rigori della Fiorentina. Il primo c'è, perché il difensore della Lazio fa un movimento sbagliato. Il secondo per me è un rigore si può dare come no. Il pestone c'è stato, devi stare atteno come entrare. C'è chi marca a zona e chi marca a uomo, però io preferisco che dentro l'area si marchi a uomo. Poi ci sono tanti che marcano a zona dentro l'area di rigore. Si è persa questa caratteristica che avevano i difensori come Chiellini, Gentile, Barzagli.

Differenze tra il calcio di una volta e il calcio moderno: "Bisogna partire dal settore giovanile, insegnare la tattica individuale, migliorare il gesto tecnico. Fare l'allenatore nel settore giovanile è molto difficile, però non bisognerebbe copiare quello che fanno le Prime Squadre. Non si vedono più i giocatori che vanno in progressione e saltano l'uomo. Credo che adesso sia importante avere giocatori di gamba, se vuoi fare una pressione in avanti devi avere giocatori di gamba".

Quali prospettive future?: "Per adesso siamo in attesa, stiamo aspettando"

Sull'avvio di campionato in generale: "Sono le prime giornate, vediamo squadre avanti che finiranno un po' dietro. Napoli, Milan, Inter e Juventus si giocheranno la vittoria finale. Il Napoli viene da un'annata brutta, faranno quei metri in più per riscattare la stagione dell'anno scorso. Lo sapevo che Conte avrebbe fatto bene. La Lazio ha fatto un buona squadra, è costruita bene. Baroni è un ottimo allenatore, a Firenze mi sono piaciuti, è una squadra che farà una buona annata, anche se non credo che possa arrivare in Champions".

Un giudizio su De Gea: "Vorrei dire due cose su Terracciano. Lo reputo un buonissimo portiere, è stato criticato a volte forse anche ingiustamente, ma ha sempre fatto bene. E' un portiere bravo e affidabile. Mi piaceva molto De Gea a Manchester, negli anni però è rimasto un po' sullo stesso livello. L'ho visto giocare con la Lazio, nei pali è stato molto bravo. Ha fatto una buona parata sul tiro di Dia. Sta facendo bene, meno bene forse a Bergamo sul gol di De Ketelaere. La Fiorentina ha due portieri forti e si può affidare a entrambi. Come pedigree De Gea però è forte, ha voglia di farsi vedere perché era da tanto fermo".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!