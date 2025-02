FirenzeViola La Viola che verrà: Fagioli e Zaniolo dietro Kean, prove di Fiorentina futura

Si può dire che attorno alle 22.10 di ieri sia nato qualcosa sul prato di San Siro. In una serata avvelenata dalle polemiche arbitrali, c'è ancora qualcosa di buono: un'idea, quella della nuova Fiorentina, germogliata al minuto sessantasei. Fuori Matias Moreno e Lucas Beltran, dentro Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Dalla tuta da lavoro allo smoking bianco, tutto in un passaggio rapido, come fossimo dentro alla cabina con Clark Kent. Un'idea che ha rischiato di dare i suoi frutti due minuti dopo: lancio parabolico di Fagioli per il tentativo di stoccata di Moise Kean, tutto in verticale, tutto (quasi) alla perfezione: è questa la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Ne abbiamo avuto un assaggio (circa mezz'ora) nella caotica serata del Meazza, quando il tecnico viola è stato costretto dal punteggio ad azionare la leva del "reset" nel finale di partita. Accantonata - vedremo per quanto - la modalità 'Fiorentina-apocalittica', quella con sei difensori, quattro terzini, poco palleggio e "palla agli altri che noi ci difendiamo e poi si vede", versione vista nei secondi tempi contro Lazio e Genoa e per tre-quarti abbondanti della doppia sfida contro l'Inter. Perché se hai una Bugatti (forse esageriamo) è un peccato andare solo in terza. Palladino lo sa, ha ringraziato la società anche nel post-partita e si prepara a un cambiamento.

La nuova viola

L'impostazione sarà sempre quella, perché l'opera di "trasfusione del Dna", da Italiano a Palladino, non si può invertire. Una Fiorentina più verticale, di ripartenza, "camaleontica" come chiede lo stesso Palladino, e per questo per definizione pronta a variare in base all'avversario. Ci saranno da inserire però pedine importanti, che cambieranno il volto della squadra. E per questo, nel finale di Inter-Fiorentina c'è un assaggio di quello che verrà. Una Viola schierata col 4-2-3-1; la difesa è quella e non si tocca, poi Mandragora e Cataldi in mediana e davanti un poker tutto italiano: Zaniolo-Fagioli-Folorunsho (da destra a sinistra) alle spalle di Kean. Sembra soprattutto Fagioli la pedina in grado di rendere più gradevole il gioco finora piuttosto primitivo di questa squadra. Da trequartista, perché no, visto che in una decina di minuti l'ex Juve ha dimostrato di pensare in verticale e di avere una lettura del gioco da illuminato. Poi nel finale si è vista anche una versione addirittura con più bollicine, quando con l'entrata di Gumdundsson proprio Fagioli si è spostato in mediana.

Ballottaggi

L'impostazione sarà però quella: tre calciatori di gamba e fantasia dietro Kean, con Fagioli che - a secondo di avversario e esigenze di punteggio - ballerà tra trequarti e mediana. Quattro giocatori offensivi quindi, per tre ballottaggi (più uno). Perché Zaniolo partirà da destra, in una porzione di campo finora occupata da Andrea Colpani, con cui si giocherà il posto. Poi ci sono Folorunsho, Gudmundsson, Beltran in lizza per due posti, visto che sembrano tutti e tre spendibili sia nel ruolo di trequarti che in quello di esterno sinistro (c'è da aggiungere poi anche Cher Ndour, ancora in attesa di esordio, descritto da Palladino come un centrocampista offensivo e quindi utilizzabile anch'egli nella stessa zona).

Verso Como

Tre ballottaggi quindi. E il più uno? E' rappresentato dal centravanti: Moise Kean ha il posto fisso, lo sappiamo. Ma già per la sfida col Como si pone un problema: il giallo rimediato contro l'Inter costringerà il centravanti viola a saltare la prossima gara di campionato. Il nuovo progetto di Fiorentina sarà quindi rimandato almeno alla gara contro il Verona, ma nel frattempo c'è da capire chi sostituirà KMB. Ed ecco l'altro ballottaggio: Nicolò Zaniolo o Lucas Beltran, due che hanno dimostrato di avere difficoltà a rivestire il ruolo di prima punta. Nella folta rosa viola sono però loro gli unici in grado di agire da "falso" nueve. Saranno giorni di riflessioni soprattutto per capire chi giocherà nel ruolo di Kean. Nel frattempo, la nuova Viola continua a mettere le fondamenta.