Calciomercato Rinnovo Kean, oggi il 1° atto al Viola Park: c'è la volontà di prolungare. Il punto

È andato in scena oggi al Viola Park il primo atto della trattativa tra la Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per il rinnovo di contratto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la notizia migliore è la volontà, espressa da entrambe le parti, di arrivare ad un'intesa per continuare insieme e prolungare l'accordo. Quello che manca per ora è l'intesa sulle cifre del nuovo ingaggio che però dovrebbe essere intorno ai 4 milioni di Euro più bonus. A breve ci saranno nuovi incontri tra le parti per discutere anche del valore della clausola rescissoria.